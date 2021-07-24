Королева Рания покорила элегантностью в красной блузке: фото нового выхода

Королева Иордании вместе с мужем и сыном совершила новый выход в Вашингтоне. Для последнего рабочего дня в США Рания выбрала изысканную красную блузку и черные брюки.

Королевская семья Иордании с рабочим визитом находится в США. Во время этой поездки Ее Величество демонстрировала безупречный вкус в одежде. На днях она в очередной раз очаровала поклонников изысканным аутфитом.

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Элегантный look королевы Рании

Иорданская королева предстала перед камерой в красивом наряде. Она позировала в элегантной блузке красного цвета с лаконичным вырезом в зоне декольте. Такой наряд она соединила с черными классическими штанами.

Среди аксессуаров look Рании довершала маленькая черно-белая сумка, которую она держала на плече. Волосы Ее Величество уложила в едва заметные локоны, а на лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках и нюдовым блеском на губах.



Новый образ королевы Рании в США / Фото из инстаграма королевы Рании



Новый образ королевы Рании в США / Фото из инстаграма королевы Рании

Королева Рания с мужем и сыном в США / Фото из инстаграма королевы Рании

Предыдущие образы королевы в США