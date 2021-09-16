Королева Рания показала повседневный образ: фото в рубашке и брюках

Королева Рания осуществила новый публичный выход. Ее Величество побывала в иорданском селе Биргеш. Туда она приехала в голубой рубашке с принтом и брюках.

Королева Рания порадовала поклонников новым выходом. Ее Величество побывала в живописном селе Биргеш, расположенном вдоль Иорданской тропы. Там королеву ошеломила красота природы и гостеприимство людей.

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Повседневный look королевы Рании

Ее Величество на официальной странице в инстаграме опубликовала фотографию, где предстала перед камерой в черных брюках на завязках и голубой рубашке с принтом в виде птицы. Такой look королева соединила с удобной черной обувью на завязках.

Волосы Рания собрала сзади, а на лице сделала легкий макияж с блеском на губах. Среди аксессуаров ее ауфит завершили серьги, подвеска и солнцезащитные очки.



Королева Рания в рубашке и брюках / Фото из инстаграма Ее Величества

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