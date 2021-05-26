Королева Рания ошеломила изысканным образом в черном платье с вышивкой: фото

Иорданская королева Рания покорила новым выходом. Она посетила торжественное мероприятие по случаю 75-летия независимости Иордании. Для события Ее Величество выбрала роскошное черное платье с вышивкой.

День Независимости в Иордании отмечают 25 мая. Королевская семья побывала на празднике, который организовали по случаю важного для всей страны дня. Рания в который раз ошеломила публику безупречным вкусом в одежде.

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Изысканный look королевы Рании

Для события Ее Величество выбрала длинное платье черного цвета. Наряд имел короткие рукава цвета хаки и красивый вырез в зоне декольте. Особое внимание привлекло то, что платье было вышито невероятно красивым орнаментом в виде цветов. Такой наряд королева соединила с туфлями-лодочками в цвет рукавов на высоком каблуке. Дополнила look красивым клатчем, который гармонично дополнил образ.

Волосы Рания вложила в легкие локоны. Несколько прядей она сцепила сзади, а остальные красиво ниспадали на плечи. На лице королева сделала выразительный макияж с акцентом на глазах. Поскольку в мире до сих пор распространяется коронавирусная инфекция, а мероприятие было публичным, то Ее Величество надела стильную защитную маску. Довершила аутфит минималистичными серьгами.

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