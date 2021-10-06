Королева Летиция вышла в свет в черно-белом жакете: фото осеннего образа
Источник:24 канал
Испанская королева Летиция посетила закрытие 15-го Международного семинара по языку и журналистике в монастыре Юсо. Для события она выбрала элегантный образ, надев черно-белый жакет и лосины.
Королева Испании продолжает появляться на публике на различных мероприятиях. На этот раз сторонники обратили внимание не только на новый образ, но и на прическу, где виднелась седина.
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Осенний look королевы Летиции
Для прохладного, но солнечного осеннего дня королева Испании выбрала элегантный черно-белый удлиненный жакет, под который надела черную водолазку. Такой верх соединила с черными кожаными лосинами. Из обуви выбрала замшевые черные туфли-лодочки.
Волосы Летиция уложила в легкие локоны, а на лице сделала повседневный макияж с коричневыми тенями на веках.
Осенний look королевы Летиции / Фото Getty Images
Внимание публики привлекло то, что на этот раз была очень заметна седина Ее Величества. Летиция не скрывает ее и пока не планирует краситься.
Неизменным аксессуаром во время этого выхода, как и во время других, была белая защитная маска.
Новый выход королевы Летиции / Фото Getty Images
Новый выход королевы Летиции / Фото Getty Images