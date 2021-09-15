Королева Летиция на рабочую встречу надела платье из денима: фото нового выхода
Источник:24 канал
Испанская королева Летиция после летнего отпуска вернулась к активной работе. Чуть ли не каждый день она посещает различные встречи. Для очередного официального выхода Ее Величество выбрала темно-синее платье из денима и красную обувь.
Королева побывала на праздновании 50-ой годовщины создания факультета информационных наук UCM. Торжественное событие состоялось в Мадриде.
Обратите внимание Королеве Летиции – 49: роскошные образы Ее Величества в вечерних платьях
Стильный look королевы Летиции
49-летняя Ее Величество для нового выхода выбрала темно-синее платье из денима, которое подчеркнуло изящную фигуру. Яркими дополнениями образа стали тонкий красный пояс и туфли-лодочки из крокодиловой кожи на высоких каблуках.
Волосы Летиция уложила ровно, они разлетались на ветру. На лице она сделала насыщенный повседневный макияж с акцентом на глазах. В ушах королевы красовались золотые серьги-кольца, а на пальце – любимое кольцо Karen Hallam, которую подарили дочери.
Неизменным аксессуаром каждого аутфита Летиции во время пандемии коронавируса является защитная маска, без которой не обошлось и на этот раз.
Королева Летиция в платье из денима / Фото Getty Images
Осенние выходы королевы Испании
- Для похода в музей Эль Прадо Летиция выбрала легкое платье нежно-голубого цвета.
- В синем платье длины миди с яркими мелкими точками от бренда BOSS Ее Величество была на открытии 80-го Мадридского книжной ярмарки в парке Ретиро.
- В одну из школ города Суер королева приезжала в белой рубашке и темно-синих брюках.