Королева Летиция поразила смелым образом в кожаном платье: фото нового выхода

Королева Испании Летиция, прибыла на финал конкурса Famelab Spain 2021. Она появилась перед публикой в необычном кожаном платье.

Испанская королева Летиция посетила новое мероприятие. Она появилась на финале научного конкурса Famelab Spain 2021. Жюри выбрало одного участника, который представит Испанию на фестивале Cheltenham Science Festival.

Советуем прочитать Королеве Летиции – 49: роскошные образы Ее Величества в вечерних платьях

Образ королевы Летиции

Королева Испании удивила своим появлением на конкурсе. Для нового светского выхода она выбрала черное кожаное платье со смелыми вырезами. Широкий пояс с металлическим кольцом акцентировал на фигуре Ее Величества.

Летиция соединила наряд с бежевыми туфлями-лодочками от Prada. Образ также дополнили аксессуары – серьги-кольца с камнями и массивное кольцо на указательном пальце.

Испанская королева собрала волосы в низкий пучок. На лице она сделала легкий макияж, лишь подчеркнув глаза тушью. Как и на всех публичных мероприятиях, Ее Величество предстала в защитной маске.



Королева Летиция / Фото Getty Images

Предыдущие образы королевы

Летиция прибывала в музей Эль Прадо, что в Мадриде. Она предстала в голубом асимметричном платье и лакированных туфлях.

Ее Величество побывала на праздновании 50-й годовщины создания факультета информационных наук UCM в темно-синем платье из денима.

Королева Испании принимала гостей во дворце Мадрида. Для встречи она выбрала ярко-красное платье.