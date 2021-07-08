Королева Летиция поразила элегантным образом в изумрудном платье: фото

Королева Испании записала видеообращение о цифровом вмешательстве на Форуме высокого уровня ООН о вызовах людей, живущих с редкими болезнями. Летиция предстала перед камерами в красивом платье изумрудного цвета.

Ее Величество редко появляется на видео, поэтому сторонникам немного непривычно видеть ее в таком формате. Однако Летиция всегда завораживает безупречным внешним видом.

Смотрите также Королева Летиция показала нежный образ в голубом костюме: фото

Элегантный образ испанской королевы

Королева предстала перед объективом, сидя на стуле. Она позировала на камеру в приталенном изумрудном платье без рукавов. Такой цвет подчеркнул невероятно красивые глаза Ее Величества. Изысканный и роскошный образ Летиция довершила серьгами в тон платью.

Короткие волосы уложила ровно, они красиво спадали на плечи. На лице сделала легкий повседневный макияж с акцентом на глазах. Необычно видеть королеву без защитной маски, ведь обычно она не появляется на публике без нее.



Королева Летиция в изумрудном платье / Фото Getty Images

Предыдущие аутфиты королевы Летиции