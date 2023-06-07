В молочном платье с кружевом: королева Летиция очаровала элегантным образом

Королева Летиция посетила заседание Молодежного фонда. Она выбрала стильное молочное платье с кружевными вставками.

Королева Испании Летиция на днях посетила несколько деловых заседаний и встреч. В частности, представила исследование о молодежи и видеоиграх на заседании попечительского совета Молодежного фонда FAD.

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Образ королевы Летиции

Ее Величество избрало лаконичный и стильный образ. Она надела элегантное молочно-белое платье от бренда Massimo Dutti. Наряды имели длину меди, свободные рукава, разрез посередине и оригинальные кружевные вставки. Талию подчеркнул широкий пояс.

Летиция дополнила образ горчичными туфлями на высоком каблуке и золотыми серьгами-кольцами. Еще одним элементом аутфита стала сумка от Carolina Herrera.



Королева Летиция на заседании / Фото с твиттера королевской семьи

Королева распустила волосы, подкрутив кончики. Примечательно, что Ее Величество не скрывает и не окрашивает седину в волосах, это вполне естественно и красиво. Завершением образа стал дневной макияж.



Королева Летиция на заседании / Фото с твиттера королевской семьи

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