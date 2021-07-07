Королева Летиция показала нежный образ в голубом костюме: фото

Испанская королева Летиция восхитила новым элегантным аутфитом. Ее Величество для теплого летнего дня выбрала красивый костюм нежно-голубого цвета.

Королева Испании посетила выставку "75-я годовщина ЮНИСЕФ", которая состоялась в Фонде Абертиса, что в Мадриде.

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Нежный look королевы Летиции

Для нового выхода Ее Величество в очередной раз выбрала элегантный наряд и продемонстрировала безупречный вкус в одежде. Королева предстала перед публикой в нежно-голубом льняном костюме, который состоял из брюк с высокой посадкой и пиджака, который застегивался на одну пуговицу.

Под пиджак Летиция надела белую обтягивающую майку. Такой look она соединила с сине-черными туфлями-лодочками на каблуке. Волосы королева собрала в хвост сзади, а на лице сделала повседневный макияж в коричневых оттенках. Среди аксессуаров образ испанской королевы довершали лаконичные серьги и черный клатч.

Неизменным атрибутом каждого аутфита Ее Величества является белая защитная маска. Летиция всегда напоминает о том, что пандемия коронавируса еще не закончилась и необходимо заботиться о своем здоровье.



Элегантный образ королевы Летиции / Фото Getty Images

Отметим, накануне королева Летиция и король Филипп VI вместе с дочерьми Софией и Леонор провели встречу с лауреатами премии "Принцесса Жирона" в Palauet Albeniz. Ее Величество надела платье из денима темно-синего цвета.