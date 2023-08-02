В розовом платье в стиле Барби: королева Летиция очаровала летним образом на отдыхе
Источник:royalfashionpolice
Королевская семья отдыхает в родной Испании. Они отправились на Майорку, где посетили сады Альфабия. На отдыхе все члены семьи выглядели невероятно, ведь подобрали стильные летние образы.
Следовательно, королева Летиция выбрала платье в стиле Барби. Оно было трендового розового цвета и отлично подчеркнуло невероятную фигуру женщины.
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Образ королевы Испании
Ее Величество для прогулки в садах с семьей выбрало однотонное платье длины миди в ярко-розовом цвете с V подобным вырезом от испанского бренда Adolfo Domínguez. На талию королева Летиция добавила пояс в тон. Аутфит завершили плетеная сумка от Audali и белые босоножки от Torres Calada. Из аксессуаров она выбрала небольшие серьги.
На лице Летиции был легкий макияж, а волосы Ее Величество вложило в легкие локоны.
Королева Летиция в розовом платье / Фото из инстаграмма
Предыдущие образы королевы Испании с платьями
- Король Филипп VI и королева Летиция открыли новый музей "Галерея королевских коллекций" в Мадриде. На открытие Ее Величество надело черно-белое платье миди в цветочный принт от бренда Carolina Herrera. Его дополнили шелковый черный пояс с элегантным бантом на талии. К наряду королева также подобрала черные туфли от того же бренда и черный маленький клатч от Varela official.
- На прием с королевой Иордании Летиция надела летнее платье длины миди от Diego Estrada в цветочный принт. Под него она подобрала насыщенно-розовые туфли на шпильках.
- В июне Ее величество посетило заседание Молодежного фонда. Для мероприятия она выбрала стильное молочное платье с кружевными вставками. Талию подчеркнул широкий пояс. А образ королева дополнила горчичными туфлями на высоком каблуке.
- Королева Летиция и король Филипп VI были на приеме у супругов Германии – Франка-Вальтера Штайнмайера и Эльке Бюденбендер во дворце Бельвью в Берлине. Королева надела роскошное красное платье с кейпнакидкой из старой коллекции от Stella McCartney. Соединила она его с обувью на каблуке. С аксессуаров аутфит Летиции завершили: золотой клатч, драгоценный браслет с красными камнями и массивные серьги.