В розовом платье в стиле Барби: королева Летиция очаровала летним образом на отдыхе

Королевская семья отдыхает в родной Испании. Они отправились на Майорку, где посетили сады Альфабия. На отдыхе все члены семьи выглядели невероятно, ведь подобрали стильные летние образы.

Следовательно, королева Летиция выбрала платье в стиле Барби. Оно было трендового розового цвета и отлично подчеркнуло невероятную фигуру женщины.

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Образ королевы Испании

Ее Величество для прогулки в садах с семьей выбрало однотонное платье длины миди в ярко-розовом цвете с V подобным вырезом от испанского бренда Adolfo Domínguez. На талию королева Летиция добавила пояс в тон. Аутфит завершили плетеная сумка от Audali и белые босоножки от Torres Calada. Из аксессуаров она выбрала небольшие серьги.

На лице Летиции был легкий макияж, а волосы Ее Величество вложило в легкие локоны.



Королева Летиция в розовом платье / Фото из инстаграмма

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