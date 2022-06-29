71-летняя Джилл Байден и 49-летняя королева Летиция встретились в Мадриде. Оба очаровали безупречным внешним видом.

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Джилл Байден прилетела в Испанию

Королева Летиция встретила первую леди США в Мадриде. Они вместе побывали на экскурсии по штаб-квартире Испанской ассоциации борьбы с раком, а также посетили несколько семей переселенцев из Украины, которые, убегая от полномасштабной войны, остановились в Испании.

Для этой встречи Джилл Байден одела темно-синее платье с цветочным принтом и туфли-лодочки на каблуке в тон. Волосы уложила в локоны, а на лице сделала фирменный макияж с акцентом на глазах. На руке первой леди США были браслет и золотые часы, шею украшали подвески, а уши – серьги-кольца.

Королева Летиция предстала рядом с гостьей в белом классическом костюме, состоявшем из пиджака и брюк, и бежевой блузке. Волосы Летиция уложила в локоны и собрала в высокий хвост. На лице сделала макияж в коричневых оттенках, а уши украсили неординарные серьги.



Джилл Байден и королева Летиция в Испании / Фото с инстаграмма первой леди США



Джилл Байден и королева Летиция в центре для переселенцев / Фото с инстаграмма первой леди США



Джилл Байден и королева Летиция были в центре для переселенцев / Фото с инстаграмма первой леди США