Королева Елизавета II провела ночь в больнице
Источник:BBC
Королева Великобритании в ночь со среды на четверг, с 20 на 21 октября, находилась в госпитале. Елизавета II вернулась в Виндзорский замок якобы с хорошим настроением.
Елизавета II была в больнице
О пребывании британской королевы в больнице сообщил Букингемский дворец. Из-за ночи в госпитале короля Эдуарда 95-летняя Елизавета II отменила запланированную поездку в Северную Ирландию.
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Пребывания Ее Величества в больнице якобы не связано ни с возможным заболеванием коронавирусом, ни с ухудшением самочувствия. Это лишь был осмотр специалистами.
В больнице на ночь королева осталась "по практическим соображениям". Врачи посоветовали Елизавете II больше отдыхать, однако этот совет она восприняла не слишком благосклонно.
После совета врача о нескольких днях отдыха, королева посетила больницу в среду днем для проведения некоторых предварительных обследований, а сегодня вернулась в Виндзорский замок в обеденное время и остается в хорошем настроении,
– сообщил дворец.
Елизавета II была расстроена из-за того, что не смогла посетить Северную Ирландию. Впрочем, уже в четверг, 21 октября, она вернулась к своим обязанностям.Отметим, что королева впервые за 8 лет побывала в больнице. В последний раз она была там тогда, когда в 2013 году у нее появились симптомы гастроэнтерита.
Елизавета II / Фото Getty Images
Королева выходит в свет с тростью
- 12 октября Елизавета II посетила службу в Вестминстерском аббатстве. Там Ее Величество появилась с тростью – впервые за долгое время. Неизвестно, воспользовалась ли она тростью из-за пожилого возраста или старой травмы колена. Также королева тогда зашла в церковь не через главный вход, а более коротким путем.
- Через 2 дня Елизавета II прибыла на церемонию открытия шестой сессии Senedd в The Senedd в Кардиффе так же с тростью, но все равно имела элегантный и красивый вид.
- Но еще через несколько дней королева отказалась от трости. Она принимала гостей в Виндзорском замке, где состоялся глобальный инвестиционный саммит.