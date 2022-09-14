"Терпеть не могу эту чертовщину": король Чарльз III разгневался из-за ручки на публике

Король Чарльз III оказался не столь сдержанным на публике, как его мать. В сети обсуждают, как он разозлился через потекшую ручку.

Через несколько дней своего правления Чарльз III продемонстрировал бурные эмоции на публике. Так что король быстро стал темой для обсуждений в сети.

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Чарльз III разозлился на ручку

13 сентября король Чарльз III приехал в Северную Ирландию в замок Гиллсборо. Там он расписывался в гостевой книге, но кое-что пошло не по плану.

Сначала король спутал даты и написал "12 сентября" вместо 13. Впоследствии его чернильная ручка потекла, из-за чего Его Величество не сдержало эмоций и выругалось. Ручка смазала руки Чарльза III, он отдал ее королеве-консорту Камилле, которая спокойно стояла рядом. Король резко ушел из кабинета, прежде чем Камилла расписалась в книге.

Боже, я это ненавижу! Терпеть не могу эту чертовщину! Ну что они делают, каждый вонючий раз,

– сказал король.

Как Чарльз III рассердился на ручку: смотрите видео

Это уже не в первый раз

Такой инцидент с королем Чарльзом III происходит не в первый раз. 10 сентября, когда его официально объявляли королем, Его Величество подписывало прокламацию. Он садился за стол и должен был расписаться на большом документе. На столе стояла чернильница и чехол от набора ручек. К слову, этот набор – драгоценный подарок от принца Уильяма и Гарри.

Прежде чем подписать прокламацию, Чарльз III энергично или как пишут в сети – "злобно", махнул помощникам, чтобы они убрали чернильницу со стола. Затем он еще раз мимикой продемонстрировал недовольство от того, что чехол остался на столе.

Когда король наконец поставил подпись, то забрал ручку с собой. Поэтому принцу Уильяму пришлось просить еще одну ручку у помощников.

"Королева никогда не теряла хладнокровия", "Чарльз присвоил хорошую ручку. Совершенно верно. Никогда не позволяйте детям пользоваться вашими хорошими ручками", – шутили в сети.

Чарльз III махал помощнику, чтобы тот забрал вещи со стола: