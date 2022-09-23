Мемы до сих пор актуальны, – Педан посетил освобожденную Харьковщину и рассказал, как бежали оккупанты

Украинский ведущий Александр Педан посетил освободившиеся территории Харьковщины. Он рассказал о жителях там и оккупантов, которые воровали бытовую технику.

Украинский телеведущий Александр Педан вместе со ССО "Азов" приехал на деоккупированные территории Харьковской области. Он привез гуманитарную помощь жителям.

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Александр Педан был на освобожденных территориях

Ведущий, а теперь волонтер, рассказал, что если у кого есть возможность отправить гуманитарку в освобожденные территории – это стоит сделать.

Привезли и раздали в Изюме гуманитарную помощь. Признаюсь, что у меня был когнитивный диссонанс. Накануне мы звонили по телефону и пытались выйти на руководство города Изюм, говорили, что имеем гуманитарную помощь, спрашивали, куда ее завезти. Нам ответили, что там всего хватает,

– поделился Александр.

"Все мы взяли и повезли все сами, раздавали собственными руками, и я увидел то количество людей, которым там необходима помощь… Если у вас есть возможность что-то завезти в Изюм и другие деоккупированные территории, не сомневайтесь. Эта гуманитарная помощь там нужна!" .

Как оккупанты бежали с Харьковщины

Александр Педан поделился, что города и села в Харьковской области очень уничтожены. К тому же оккупанты забрали с собой бытовую технику, как в мемах многомесячной давности.

"Там, к сожалению, почти не осталось населенных пунктов. Их либо разбомбили, либо разворовали. Орки убегали оттуда так: бросали военную технику, патроны, но не забывали нашу бытовую технику. Все мемы до сих пор актуальны! Они забрали ноутбуки, а кабели и зарядки к ним оставляли. Как хотят потом использовать технику без запчастей? Я не понимаю. Также забрали электрочайники, но оставляли к ним подставки. Зачем оно им? – поделился ведущий.