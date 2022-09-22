Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прилетел в Соединенные Штаты Америки. Он побывал на популярном вечернем шоу The Late Show со Стивеном Кольбером.

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Дмитрий Кулеба на шоу в Америке

Ведущий спросил у Дмитрия Кулебы об удивительном и впечатляющем контрнаступлении украинских войск на Харьковском направлении.

Это показывает не только нам, но и всему миру, что мы знаем, как побеждать, и мы это делаем,

– прокомментировал глава МИД.

После его ответа в зале стали громко хлопать, однако Дмитрий Кулеба отметил, что все овации должны быть для народа Украины и смелых военнослужащих. Это еще больше тронуло зал, поэтому публика долго хлопала стоя.

Дмитрий Кулеба также отреагировал на возможность проведения так называемых "референдумов" на оккупированных территориях. Он объяснил, что эти фейковые голосования ничего не стоят и не изменят планы Украины.

"Мы продолжим драться, несмотря на то, что он говорит, он может устроить бутафорию и назвать это частью Луны, нам все равно. Это наша земля, наши люди, мы вернем каждый метр своей земли", – подчеркнул Кулеба.

Дмитрий Кулеба на The Late Show со Стивеном Кольбером: смотрите видео онлайн

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