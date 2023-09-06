Из-за обвинений в насилии: в Новом канале прокомментировали скандал вокруг Войтенко

Пресс-служба Нового канала, в проектах которого снимается актер Константин Войтенко, отреагировала на скандал по поводу домашнего насилия. Там объяснили, почему до сих пор не обнародовали официальную реакцию.

Набирает обороты скандал вокруг заявлений бывшей жены Константина Войтенко о домашнем насилии. На них отреагировал Новый канал, в проектах которого снимается актер.

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Реакция нового канала

Пресс-служба канала сообщила, что для них важна тема борьбы с домашним насилием. Но их официальной реакции нет потому, что факт насилия пока не доказан.

Для Нового канала тема противодействия домашнему насилию – одна из важнейших. И в нашем контенте, и в социальных кампаниях, и в политике канала как работодателя. Если станет известно об обращении в правоохранительные органы, а факт насилия доказан – официальная реакция канала будет безотлагательной,

– прокомментировала пресс-служба.

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