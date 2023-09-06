Из-за обвинений в насилии: в Новом канале прокомментировали скандал вокруг Войтенко
Источник:NV
Пресс-служба Нового канала, в проектах которого снимается актер Константин Войтенко, отреагировала на скандал по поводу домашнего насилия. Там объяснили, почему до сих пор не обнародовали официальную реакцию.
Набирает обороты скандал вокруг заявлений бывшей жены Константина Войтенко о домашнем насилии. На них отреагировал Новый канал, в проектах которого снимается актер.
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Реакция нового канала
Пресс-служба канала сообщила, что для них важна тема борьбы с домашним насилием. Но их официальной реакции нет потому, что факт насилия пока не доказан.
Для Нового канала тема противодействия домашнему насилию – одна из важнейших. И в нашем контенте, и в социальных кампаниях, и в политике канала как работодателя. Если станет известно об обращении в правоохранительные органы, а факт насилия доказан – официальная реакция канала будет безотлагательной,
– прокомментировала пресс-служба.
Константина Войтенко обвинили в домашнем насилии
- Через год после развода бывшая супруга актера Валентина Маринина призналась, что была жертвой домашнего насилия. Она рассказала о случае избиения и других ситуациях психологического насилия, которые привели к травмам.
- "Мой бывший муж, известный украинский актер Константин Войтенко, – домашний тиран с, предполагаю, нарциссическим расстройством психики и насильник. Я – бывшая жертва, насильник и спаситель в одном флаконе", – писала танцовщица.
- Позже Валентина начала получать сообщения от коллег и подписчиц о том, что Константин – предатель. По словам девушек, он намекал им на интимные отношения и чуть ли не добивался.
- Танцовщицу Валентину Маринину поддержал украинский шоу-бизнес – актрисы Ксения Мишина, Наталья Денисенко, Екатерина Кузнецова, Маша Ефросинина, Елена Светлицкая, Алина Шаманская, Тарас Цымбалюк и другие.