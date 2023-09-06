Через звинувачення в насильстві: у Новому каналі прокоментували скандал навколо Войтенка

Пресслужба Нового каналу, в проєктах якого знімається актор Костянтин Войтенко, відреагувала на скандал щодо домашнього насильства. Там пояснили, чому досі не оприлюднили офіційної реакції.

Набирає обертів скандал навколо заяв колишньої дружини Костянтина Войтенка про домашнє насилля. На них відреагував Новий канал, у проєктах якого знімається актор.

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Реакція Нового каналу

Пресслужба каналу повідомила, що для них важлива тема боротьби з домашнім насильством. Але їхньої офіційної реакції немає тому, що факт насильства наразі не доведений.

Для Нового каналу тема протидії домашньому насильству – одна з найважливіших. І в нашому контенті, і в соціальних кампаніях, і в політиці каналу як роботодавця. Якщо стане відомо про звернення до правоохоронних органів, а факт насильства доведений – офіційна реакція каналу буде невідкладною,

– прокоментувала пресслужба.

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