Валя угасала на глазах, – коллега Войтенка публично поддержала его экс-жену

На днях бывшая жена украинского актера Константина Войтенко, Валентина Маринина, рассказала, что была жертвой домашнего насилия. По ее словам, она страдала от всех видов насилия.

Такое громкое заявление в сети было воспринято неоднозначно. Были люди, которые поддержали танцовщицу, осудили ее и те, которые проигнорировали скандал. Украинская актриса Елена Светлицкая осталась на стороне девушки.

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Елена Светлицкая поддержала Валентину Маринину

Она поделилась, что, к сожалению, многие украинские женщины страдают от домашнего насилия и верят, что сами в этом виноваты.

Для меня Валя сегодня является олицетворением многих украинских женщин, которые позволяют себя оскорблять и верят благодаря партнерам, что они не ок. Верят, что они виноваты, что не сохранили семью. Что причина именно у них,

– поделилась знаменитость.

Она добавила: "Я видела, как Валя угасала на глазах, а сегодня вижу, как поднимается. Невероятно сильная девочка".



Елена Светлицкая поддержала Валентину Маринину / Скриншот с инстаграмм-сторис

Здесь следует отметить, что и другие украинские знаменитости также поддержали танцовщицу. В частности, репост поста Валентины сделали актрисы Ксения Мишина, Наталка Денисенко, Екатерина Кузнецова, журналистка Анастасия Лугова и другие. Также некоторые звезды написали комментарии под публикацией Валентины. Среди них – Маша Ефросинина, Алина Шаманская, Тарас Цымбалюк и многие другие.

К слову, первым мужчиной, который публично посочувствовал Валентине, был Анатолий Анатолич.

Константина Войтенка обвинили в домашнем насилии

Бывшая жена актера Валентина Маринина призналась, что была жертвой домашнего насилия. Она рассказала, что страдала от побоев и издевательств.

"Мой бывший муж, известный украинский актер Константин Войтенко, – домашний тиран с, предполагаю, нарциссическим расстройством психики и насильник. Я – бывшая жертва, насильник и спаситель в одном флаконе", – писала танцовщица.