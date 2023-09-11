Валя угасала на глазах, – коллега Войтенка публично поддержала его экс-жену
Источник:Елена Светлицкая
На днях бывшая жена украинского актера Константина Войтенко, Валентина Маринина, рассказала, что была жертвой домашнего насилия. По ее словам, она страдала от всех видов насилия.
Такое громкое заявление в сети было воспринято неоднозначно. Были люди, которые поддержали танцовщицу, осудили ее и те, которые проигнорировали скандал. Украинская актриса Елена Светлицкая осталась на стороне девушки.
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Елена Светлицкая поддержала Валентину Маринину
Она поделилась, что, к сожалению, многие украинские женщины страдают от домашнего насилия и верят, что сами в этом виноваты.
Для меня Валя сегодня является олицетворением многих украинских женщин, которые позволяют себя оскорблять и верят благодаря партнерам, что они не ок. Верят, что они виноваты, что не сохранили семью. Что причина именно у них,
– поделилась знаменитость.
Она добавила: "Я видела, как Валя угасала на глазах, а сегодня вижу, как поднимается. Невероятно сильная девочка".
Елена Светлицкая поддержала Валентину Маринину / Скриншот с инстаграмм-сторис
Здесь следует отметить, что и другие украинские знаменитости также поддержали танцовщицу. В частности, репост поста Валентины сделали актрисы Ксения Мишина, Наталка Денисенко, Екатерина Кузнецова, журналистка Анастасия Лугова и другие. Также некоторые звезды написали комментарии под публикацией Валентины. Среди них – Маша Ефросинина, Алина Шаманская, Тарас Цымбалюк и многие другие.
К слову, первым мужчиной, который публично посочувствовал Валентине, был Анатолий Анатолич.
Константина Войтенка обвинили в домашнем насилии
- Бывшая жена актера Валентина Маринина призналась, что была жертвой домашнего насилия. Она рассказала, что страдала от побоев и издевательств.
"Мой бывший муж, известный украинский актер Константин Войтенко, – домашний тиран с, предполагаю, нарциссическим расстройством психики и насильник. Я – бывшая жертва, насильник и спаситель в одном флаконе", – писала танцовщица.
- После публичного заявления Валентина начала получать уведомления от коллег и подписчиц о том, что Константин еще и предатель. По словам девушек, он намекал им на интимные отношения и чуть ли не приставал.
- Потом на скандал по поводу домашнего насилия отреагировала и прессслужба Нового канала, в проектах которого снимается актер Константин Войтенко. Там сообщили, что их официальной реакции нет потому, что факт насилия пока не доказан.
- Несколько дней актер никак не реагировал на обвинения. Но в конце концов решил дать публичный ответ. Мужчина подчеркнул, что Валентина пытается публично уничтожить его и карьеру. По его словам, все обвинения и доказательства будут рассматриваться в суде.