Константин Войтенко показал новую девушку после скандального развода: что о ней известно

Полгода назад Константин Войтенко официально расстался с супругой Валентиной Марининой. Она с дочерью Эмилией уехала в Ирландию, а актер закрутил новые отношения в Украине. Он встречается с девушкой Наталией.

О том, что обрел любовь после развода, Константин Войтенко рассказал 22 апреля. Он опубликовал романтическое фото с прогулки и показал девушку Наталью Каминскую.

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Константин Войтенко показал новую любимую

Звезда сериала "Когда мы дома" обнял девушку на камеру и поцеловал в щечку. Он написал, что любит и чувствует себя любимым.

Самое приятное в жизни – это любить и чувствовать, что тебя любят. Моя Наталья Каминская,

– похвастался Константин Войтенко.

Судя с инстаграма девушки, у нее свой онлайн-магазин одежды и аксессуаров. Бренд KAMINS'KA молод, но в одном из его кампейнов снялся Константин Войтенко. Кроме того, у Натальи есть сын, которому 4 года. В начале полномасштабного вторжения они выехали в Европу, но осенью вернулись в Киев. У нее нет общих фото с актером, но он давно оставляет ей эмоджи сердца в комментариях.

Константин Войтенко с новой девушкой Наталией / Фото из инстаграма актера

Константин Войтенко с новой девушкой Наталией / Фото из инстаграма актера

Напомним, в браке с Валентиной Марининой Константин Войтенко прожил 7 лет. О том, что их отношения дали трещину, стало известно в сентябре 2021 года, когда он участвовал в "Танцах со звездами". В "дневниках" проекта актер говорил, что рассорился с женой, потому что она не прошла кастинг танцовщиц на шоу, но Валя пожаловалась на ложь и заявила, что они давно в открытом конфликте, посещают семейную терапию и живут отдельно.

Позже конфликт честно прокомментировал сам Константин Войтенко. Он жаловался на "нечестность в самом начале", потому что они с Валентиной якобы хотели переделать друг друга. В октябре 2022 года стало известно о разводе супругов.