"Манипулятор": Константин Войтенко после обвинения в насилии показал семейные фото

Украинский актер Константин Войтенко был обвинен в домашнем насилии. Артист пока не прокомментировал заявления бывшей жены, но в соцсети показал счастливые фото с детьми и новой любимой. Маринина отреагировала на новый пост экс-мужа.

Напомним, что Валентина Маринина на днях обнародовала громкое признание. Танцовщица заявила, что в браке с актером была жертвой физического и психологического насилия.

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Войтенко на фоне скандала поделился новыми фото

Актер в ответ на обвинение бывшей жены показал счастливые фото своей новой семьи. На кадрах присутствует сам Константин, его девушка Наталья Каминская и двое детей: 6-летняя дочь Эмилия от брака с Марининой и 4-летний Степан, сыном избранницы.

"Фотокартки нашей счастливой семьи", – написал Войтенко.

Константин Войтенко опубликовал новые фотографии:

Поклонники поддержали актера и написали, что не считают его виновным:

"Люди, которые обливают вас грязью, наверное, своих дел вообще не имеют! Вам побольше счастья и любви! Очень хороши вместе! Великолепная семья".

"Хорошая семья. Счастье вам. А люди, делающие выводы, опираясь на мнение одного человека, – это подарок для манипуляторов".

"Желаю вам выдержки и большой любви. Пусть никакие причуды не портят вашу жизнь".

"Какие вы замечательные! Костя, никогда не видела тебя таким счастливым! Берегите друг друга".

"Написать можно, что угодно, но нет ни одной подтверждающей фотографии".

Некоторые подписчики предположили, что Константин удалил негативные комментарии.

Девушка Войтенка в инстаграм-сторисе также поделилась фото с актером. Они обнимались и улыбались в кадре.

"Уставшие, но счастливые", – написала Наталья и добавила смайлики в виде сердечек.



Девушка Войтенка показала фото с актером / Скриншот с ее инстаграмм-сторис

Как на это отреагировала Валентина Маринина

Бывшая жена актера прокомментировала сообщение Войтенко. Она назвала это "манипуляцией", а самого актера "царьком". Также Марининой не понравилось, что Константин опубликовал фото ребенка в нижнем белье.

Манипулятор – он и в Африке – манипулятор. Ему не важен ребенок. Ребенок – только оружие, как и все вокруг этого "царька". Подборка фото и то, что мой ребенок в нижнем интернете обнимает чужого мальчика – это просто дно,

– возмутилась Валентина.



Маринина отреагировала на пост Войтенка / Скриншот с ее инстаграмм-сторис

Константина Войтенка обвинили в домашнем насилии