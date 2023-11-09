Хотели "подружить": на открытии конкурса "Мисс Вселенная" украинку и россиянку посадили рядом

Международный конкурс красоты "Мисс Вселенная" состоится уже 18 ноября. В этом году действо проведут в Сальвадоре.

Известно, что конкурсантки уже прибыли и познакомились между собой. От Украины в этом году поехала киевлянка Ангелина Усанова. Она – певица и автор песен. Также у девушки статус мастера йоги.

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Об этом свидетельствует, что на вечеринке-открытии участницу из Украины посадили возле конкурсантки из России Маргариты Голубевой. В сети появилось фото, из которого видно, что Усановой не нравится такая посадка.



Украинка не в восторге / Фото с инстаграмма конкурса

Примечательно, что участница из страны-агрессорки надела на открытие платье бордового оттенка. Очень символично, ведь багровый цвет ассоциируется с кровью. Это характеризует ее страну-оккупанта, потому что Россия каждый день запускает ракеты по Украине, пытает военнопленных и убивает гражданское население.



Россиянка на сцене / Фото с инстаграмма конкурса

Что известно об Ангелине Усановой