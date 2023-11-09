Хотели "подружить": на открытии конкурса "Мисс Вселенная" украинку и россиянку посадили рядом
Источник:"Мисс Вселенная"
Международный конкурс красоты "Мисс Вселенная" состоится уже 18 ноября. В этом году действо проведут в Сальвадоре.
Известно, что конкурсантки уже прибыли и познакомились между собой. От Украины в этом году поехала киевлянка Ангелина Усанова. Она – певица и автор песен. Также у девушки статус мастера йоги.
Кстати говоря В котел в Фарион, – Анастасия Приходько раскритиковала Потапа, который развлекался с россиянами
Украинку хотели "подружить" с россиянкой на "Мисс Вселенная"
Об этом свидетельствует, что на вечеринке-открытии участницу из Украины посадили возле конкурсантки из России Маргариты Голубевой. В сети появилось фото, из которого видно, что Усановой не нравится такая посадка.
Украинка не в восторге / Фото с инстаграмма конкурса
Примечательно, что участница из страны-агрессорки надела на открытие платье бордового оттенка. Очень символично, ведь багровый цвет ассоциируется с кровью. Это характеризует ее страну-оккупанта, потому что Россия каждый день запускает ракеты по Украине, пытает военнопленных и убивает гражданское население.
Россиянка на сцене / Фото с инстаграмма конкурса
Что известно об Ангелине Усановой
- Конкурсанка от Украины пишет и исполняет песни о мире, экологии и любви. Ее представляли как "звукового целителя" и инструктора по йоге. Этому она обучалась в Австрии и Индии.
- Когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, она организовывала благотворительные мероприятия, собирала деньги на помощь и искала приют для украинцев в Европе.