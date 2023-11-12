Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" соревнуются за победу сразу 2 трансгендера: фото участниц

Популярный конкурс красоты "Мисс Вселенная" сейчас проходит в Сальвадоре. Финал намечен на 18 ноября. Впервые в истории события, в нем будут участвовать сразу две трансгендерные женщины.

Речь идет о конкурсантке из Португалии Марине Мачете и Рикки Колле из Нидерландов. В частности, португальской участнице 28 лет. В последние годы она работала стюардессой. А вот конкурсантке из Нидерландов – сейчас 22. Она стремится поддержать людей, которых дискриминируют.

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Марина Мачете из Португалии

Женщина стала первым трансгендером в Португалии, которая получила корону на конкурсе красоты. В своем инстаграмме Марина отмечала, что она прошла много препятствий в своей жизни, но наконец ее мечта сбылась.

В течение многих лет мечта представить мою страну на весь мир, казалась невозможной. В этом году она сбылась, и я забираю надежды португальцев в Сальвадор. Мое послание – будьте добрыми, верными и подлинными. Оно того стоит

– написала Мачете в своем инстаграмме.

Также в своих социальных сетях Марина ежедневно распространяет фото и видео из конкурса в Сальвадоре



Участница из Португалии Марина Мачете /

Фото из инстаграмма конкурсантки



Участница из Португалии Марина Мачете /

Фото из инстаграмма конкурсантки



Участница из Португалии Марина Мачете /

Фото из инстаграмма конкурсантки

Рикки Колле из Нидерландов

Нидерландская участница называет главную цель своей жизни – противодействие гендерной дискриминации. Она хочет поддержать всех страдающих от этого женщин.

Я преодолела так много душевной и физической боли. Я благодарна за то, что услышала свое имя, когда было объявлено о финальном кастинге. Я очень нервничала, но в то же время была очень мотивирована, я действительно хотела воспользоваться этой возможностью,

– сказала Рикки.

Когда стало известно о победе Колле на конкурсе "Мисс Нидерланды", она столкнулась с негативными комментариями. Однако появление хейтеров никак не огорчило Рикки.

Единственное, что я хочу сказать ненавистникам: спасибо вам, потому что вы даете мне платформу больше, чем я могла себе представить. Я хочу высказаться в защиту транслюдей, которые в этому нуждаются. В детстве мне не на кого было равняться, и я хочу быть примером для подражания и вдохновением для других,

– поделилась участница.

Известно, что в Сальвадор уже прибыло 90 конкурсанток, которые будут соперничать за титул самой красивой в финале 18 ноября.