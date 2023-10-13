Многомиллионные долги и нарушение закона: все что известно о конфликте Кондратюка и Козловского

Конфликт между Игорем Кондратюком и Виталием Козловским вспыхнул с новой силой. Разбираемся, что произошло сейчас и почему музыкант должен продюсеру большие средства.

Виталий Козловский еще студентом выиграл в телепрограмме "Караоке на майдане", откуда автоматически стал участником первого сезона вокального проекта "Шанс". С тех пор его под свое крыло забрал продюсер шоу Игорь Кондратюк, рассказывает 24 Канал.

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Когда возник конфликт и какова его причина

Около 10 лет Игорь Кондратюк был наставником Козловского. В тот период были созданы песни "Пинаколада", "Холодная ночь", "Мое море", "Знаешь" и другие. Авторские права на эти треки принадлежат Игорю Кондратюку, а именно "Украинской музыкальной издательской группе".

В 2012 году Виталий Козловский разрывает контракт с Кондратюком. В сети появилась информация, будто из-за этого продюсер подал на бывшего подопечного в суд, но это не так. Все потому, что уже после завершения сотрудничества музыкант исполнял песни, написанные в период работы с Кондратюком.



Козловский и Кондратюк / Фото из соцсетей

Собственно из-за авторских прав между мужчинами и возник конфликт. По словам Виталия Козловского, он надеялся на мирное решение этих вопросов, но Кондратюк вроде бы отказывался встретиться. После этого и "полетели" судебные иски от продюсерской группы Кондратюка за нарушение авторских прав. По всем делам Козловский проиграл.

В 2022 году Виталий Козловский утверждал, что он должен бывшему наставнику 300 тысяч долларов. Кроме этого, Кондратюк вроде бы требовал от экс-педопечного еще по 5 тысяч долларов за каждую песню.

Кондратюк – подлый человек! На мне висят миллионы, которые я должен ему заплатить. Я не пользуюсь карточками, потому что любая цифра, 100 гривен, 50, которые попадут на эту карту, сразу будут арестованы,

– говорил музыкант.

Почему дело снова стало громким

В связи с мобилизацией Виталия Козловского, вопрос долгов стал заостренным. Уже раньше Кондратюк говорил, что не будет прощать певцу долгов, несмотря на то, что тот воюет.

Неделю назад Вадим Лисица заявил, Козловский отдает "львиную часть" своей военной зарплаты на нужды бывшего продюсера. Об этом стали высказываться публичные люди, поэтому во избежание недоговоренностей Виталий Козловский опубликовал объяснение.

Сегодня военная часть отчисляет от зарплаты процент на погашение исполнительных производств. И в пользу Кондратюка, и штраф в госбюджет. Проводов несколько, поэтому после всех отчислений от зарплаты остается где-то половина, которую я должен получать. Но и этот остаток, попав на мою карточку, сразу же блокируется и списывается исполнительной службой почти полностью, – написал Козловский.

Долги и постоянные взыскания средств беспокоят Козловского, потому что он не может принять участие в обеспечении подразделения. Поэтому к Кондратюку обратились с письмом с просьбой приостановить взыскание. В ответе сказали, что пребывание на службе не мешает продлить взыскание.

Сначала Игорь Кондратюк написал эмоциональный комментарий, который удалил из сети. А потом объявился тоже с пояснением. Продюсер заявил, что после того, как Козловский стал на учет в Нацгвардию, в его пользу согласно исполнительному производству взимается только 5 часть его зарплаты. В августе эта сумма составила 4608,26 грн., в сентябре – 4586,70 грн. Кондратюк подозревает, что когда у Козловского взимаются большие средства, это кредиты или долги кому-то другому.

Так что уважаемые собратья, я не забираю ни всю его зарплату, ни даже значительную часть. К тому же, я не имею права запретить исполнительной службе выполнять свою работу. Читайте законы! А они говорят: я не забираю, я возвращаю свое,

– написал Кондратюк.

Продюсер также назвал цифры средств, полученных в течение лет после судебных процессов.

"За 2019 год уплатил 0,00 грн; 2020 год – 0,00 грн; 2021 год – 28627,11 грн; 2022 год – 4981,22 грн; и 2023 год – 9194,96 грн. Пока в общей сложности аж 42 29 грн. Где-то 2% от суммы, которую он, неразумный рецидивист-нарушитель авторского права, задолжал".

Напоследок Игорь Кондратюк пожелал бывшему подопечному удачной службы и возвращению с победой. Но он заметил, что никто не может нарушать закон, даже заслуженный артист с орденом за заслуги III степени.