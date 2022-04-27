Кондратюк высказался о Марченко тремя словами и рассказал о встречах с Медведчуком

Украинский продюсер Игорь Кондратюк тремя словами охарактеризовал Оксану Марченко, а также рассказал, каковы его встречи с Виктором Медведчуком.

Украинский продюсер Игорь Кондратюк уже раньше подчеркивал, что не дружил с Оксаной Марченко. Он объяснил, что вынужден был с ней коллегами.

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Кондратюк о Марченко и Медведчуке

По просьбе Славы Демина Игорь Кондратюк тремя словами охарактеризовал Оксану Марченко: "Человек изменил Украине".

, после обращений Оксаны Марченко к лидеру стран с требованиями уволить мужчину, Кондратюк предложил бывшей коллеге обратиться к куму Путина , "чтобы забрался из Украины".

Также ведущий рассказал об общении с лидером "ОПЗЖ" и коллаборационистом Виктором Медведчуком.

Приветствовался несколько раз за руку, потому что был такой эпизод. Когда мы снимали "Украина имеет талант" 1 сезон – это был массовый кастинг в истории украинского телевидения. Мы ездили по Украине, делали кастинги телевизионные на местах, мы летали все время или иногда самолетом Марченко и Медведчука.

– признался Игорь Кондратюк.

"Не знаю, может, это были арендованные самолеты, я вообще эту схему не знаю. Но он несколько раз встречал ее с самолета, и мы здоровались за руку. Однажды мы с ним встретились на закате, где танцевали на тот момент моя маленькая дочь и эта крестница Путина, общая дочь Медведчука и Марченко. Он финансировал эту историю. Мы здоровались", – добавил он.

Кондратюк добавил, что ни сейчас, ни раньше не воспринимал его как политика: "Я сторонник понятных, честных, прозрачных политиков",

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