Почему не отечественная фуфайка: Газманов заклеил лого Prada на пуховике, в котором пел на Лужниках

"Шабаш" Путина на концерте в "Лужниках" сопровождался "патриотическими" визгами и песнями пропагандистов. Но вместе с тем путинист Олег Газманов уныло пел на сцене в пуховике от Prada. Чтобы не рассекретить, что это не отечественный трикотаж, артист заклеил логотип.

В канун годовщины полномасштабного вторжения, 23 февраля, в Москве состоялся концерт-митинг на стадионе "Лужники". Заказный шабаш Путина посетило немало артистов, поддерживающих войну в Украине, сообщает 24 Канал.

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Как Газманов пытался проявить патриотичность

На концерте Кремля появился путинист и псевдопатриот Олег Газманов, который заявлял, что готов взять в руки автомат, но почему-то до сих пор бегает по Москве. Он уныло и глядя в пол спел "Господа офицеры". Но в сети заметили, что "патриотическое" исполнение не очень совпадает с выбором наряда артиста.

Так, вместо отечественных брендов Олег Газманов выбрал черный пуховик от Prada стоимостью около 4,6 тысячи долларов. Но чтобы не пойматься с поличным, путинист заклеил нагрудный карман с логотипом бренда и характерную красную ленту, частица которой виднеется на куртке.



Газманов заклеил лого / Скриншот с видео

В такой же конфуз недавно попал мэр подмосковного Дмитрова Илья Поночевный – он заретушировал надпись Prada на такой же куртке. Это лишь свидетельствует о лицемерности пропагандистов, которые на самом деле не готовы поддерживать свою страну, хотя кричат об этом на каждом шагу.

, что путинисты часто очень невнимательно подбирают себе наряды. Так на интервью Юрию Дудя пропагандист и актер Оскар Кучера приперся в футболке украинского бренда (сейчас ее нет в наличии). Откровенный "патриот" рассказывал о поддержке российской армии и своей страны почему-то не в отечественных одеждах.

Напомним, Олег Газманов вместе с другими пропагандистами внесен в 8 пакет санкций Европейского союза против России из-за войны в Украине. Хотя артист не такой храбрец, когда находится за границей – на новогоднем корпоративе в Дубае он отказался отвечать на вопросы о войне.