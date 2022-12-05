Рок-группа "Кому Вниз" отыграла концерт в память покойного гитариста: пришла даже Тайра

Концерт группы "Кому Вниз" состоялся 3 декабря в !FESTrepublic, несмотря на отключение электроэнергии во Львове. На мероприятие пришли немало людей, где удалось собрать почти 50 тысяч гривен. Присутствовала также бывшая пленная – боевой медик Тайра.

Организатор концерта стал VINIL Concert agency, где музыканты "Кому Вниз" не только вспомнили о покойном бас-гитаристе Сергее Степаненко, но и объединились вокруг благотворительного дела. Для 214 Отдельного батальона специального назначения OPFOR удалось собрать 48 601 гривну на тепловизор.

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Мы будем 3 декабря во славу всех нас, ради двух мгновений – ради светлых глаз и ради того, чтобы взглянуть в такие родные лица! С нами, кстати, будет команда Джеки, за что от нас очень большое благодарение и уважение! Встретимся!

– приглашал на концерт лидер группы Андрей Середа.

Юлия Паевская также посетила Львов и порадовала своим присутствием музыкантов и слушателей.



Тайра и организаторы мероприятия на концерте "Кому Вниз" / Фото из фейсбука Петра Луцишина

Напомним, 18 ноября на 59-м году жизни умер один из основателей рок-группы "Кому Вниз", украинский музыкант и бас-гитарист Сергей Степаненко. Его жизнь оборвалась после длительного лечения в результате пересадки почки.

Украинская рок-группа "Кому Вниз" была основана в 1988 году в Киеве. Хиты группы описывали как "готический фольк-индастриал", а творчество коллектива оказало большое влияние на дальнейшее развитие киевской и общеукраинской сцены.

После полномасштабного вторжения России в Украину коллектив выпустил несколько песен, посвященных ВСУ, в том числе защитникам "Азовстали".

Кому Вниз – защитникам Азовстали: смотреть видео онлайн