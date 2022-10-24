"Рядом акция неофашистов": концерт группы ТНМК отменили во Флоренции

Украинским артистам и коллективам продолжают упразднять концерты в Европе. На этот раз группа ТНМК не смогла отыграть выступление во Флоренции.

Украинская группа ТНМК гастролирует по Европе с благотворительными концертами. На днях коллектив приехал в Италию, где должен был отыграть выступление во Флоренции.

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Группы ТНМК не разрешили провести концерт

Фоззи (Александр Сидоренко) рассказал, что группе не удалось выступить с концертом во Флоренции. Это полиция объяснила тем, что рядом вроде бы проходила акция неофашистов. Поэтому мероприятие было отменено по вопросам безопасности.

Флоренция прекрасна. Прямо неожиданно прекрасна. Только нам не дали там вчера сыграть – полиция отозвала разрешение на акцию. Что-то типа – рядом акция неофашистов, лучше не обострять. Даже под гитару не разрешили. А у барабанщика из кармана украли телефон. Такого плана гастроли вчера были,

– поделился Фоззи.

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Как украинцам отменяют концерты

Сергей Жадан вместе с группой планировал выступить в Милане. Однако организатор неожиданно "слился", потому что вроде бы незаконно проводить концерты и собирать деньги "на войну". Даже после объяснения художника, что средства собираются не на оружие, мероприятие не состоялось.

вместе с группой планировал выступить в Милане. Однако организатор неожиданно "слился", потому что вроде бы незаконно проводить концерты и собирать деньги "на войну". Даже после объяснения художника, что средства собираются не на оружие, мероприятие не состоялось. Олега Скрипку назвали "фашистом" в Германии, когда тот с коллективом "ВВ" хотел сыграть концерт в Гамбурге. Музыкант считает, что к отмене выступления могли приложить россияне.

во время концерта в Германии. У них украли компьютеры, документы и деньги.