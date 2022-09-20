Впервые с начала войны: "Друга Ріка" сыграет благотворительный концерт в Киеве

"Друга Ріка" впервые с начала полномасштабной войны выступит в Киеве. Музыканты сыграют акустический концерт, часть собранных средств направят в поддержку ВСУ. Когда и где именно состоится концерт – узнайте дальше.

Выступление коллектива пройдет в рамках тура "Інша Ріка", который остановили из-за полномасштабного вторжения россии.

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Концерт Другої Ріки в Киеве

Акустический концерт состоится 8 октября в киевском МЦКИ "Октябрьский дворец". Группа исполнит любимые песни в акустическом исполнении: "Три минуты", "Седьмой день", "Фурия", "Секрет", "Так мало здесь тебя" и другие. В этот раз музыканты сделают акцент на вокал и чистый звук инструментов.

На нижнем этаже "Октябрьского Дворца" расположено укрытие. В случае воздушной тревоги все зрители и музыканты будут ждать ее окончания там, после чего продолжат концерт.

"Если кто-нибудь когда-нибудь спросит меня, какой концерт или какой тур вы переносили чаще всего, я непременно скажу, что это тур "Інша Ріка", который мы переносили дважды. Сейчас мы возвращаемся к этим концертам, несмотря на военное положение в стране. Причины просты: у нас есть определенные обязательства перед всеми, кто приобрел билеты, а также продолжаем свою благотворительную деятельность, потому что потребности ВСУ не уменьшаются", – прокомментировал возобновление тура фронтмен группы Валерий Харчишин.

С начала полномасштабной войны коллектив занимается волонтерской деятельностью: выступает для военных, поддерживает благотворительные инициативы, в частности, по восстановлению разрушенных городов, играет благотворительные концерты, прибыль с которых идет на закрытие потребностей ВСУ.

"Друга Ріка" – "Чи ти почув": смотрите видео онлайн

Акустический концерт в Киеве станет первым в рамках тура "Інша Ріка". В дальнейшем группа планирует отыграть и другие перенесенные концерты.

К сбору средств на поддержку ВСУ можно присоединиться по следующим реквизитам:

Номер карты Монобанк: 5375411413432829

5375411413432829 Номер карты Приватбанк: 5363542013946513

5363542013946513 Sendmoney

Wayforpay

Учреждение банка – ПриватБанкМФО банка – 305299Получатель платежа – ЛУЧКИН ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧIBAN – UA213052990000026203893340711Счет получателя – 26203893340711Валюта карты.РНОКПП получателя – 2596502196