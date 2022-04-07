Комо и Мант-ла-Жоли: Остапчук показал, как бы выглядели пригороды Европы на примере Бучи

Украинский ведущий Владимир Остапчук опубликовал несколько щемящих и жутких кадров, где наглядно показал зверства россиян. Они могли бы случиться всего в 50 километрах от Парижа или Милана.

Деокупация киевского региона приоткрыла занавес на все военные преступления россиян, которые они совершили с мирным населением Украины. Многие европейские лидеры были шокированы кадрами из городов Бучи, Гостемеля, Бородянки, Ирпеня.

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Однако многие европейцы не понимают масштабы катастрофы. Поэтому Остапчук показал коллажи фотографий, где на красивые пригороды европейских столиц с помощью редактора переместили тела расстрелянных людей. Кадры по-настоящему ужасают и настораживают.



Пригород Берлина – Луккенвальде / Фото из инстаграмма Остапчука



Пригород Будапешта – Секешфегервар / Фото из инстаграмма Остапчука



Пригород Милана – Комо / Фото из инстаграмма Остапчука

К слову Кровь застывает в жилах: "Антитела", Могилевская шокированы кадрами из Бучи и других городов Киевщины



Пригород Парижа – Мант-ла-Жоли / Фото из инстаграмма Остапчука