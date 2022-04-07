Деокупация киевского региона приоткрыла занавес на все военные преступления россиян, которые они совершили с мирным населением Украины. Многие европейские лидеры были шокированы кадрами из городов Бучи, Гостемеля, Бородянки, Ирпеня.
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Однако многие европейцы не понимают масштабы катастрофы. Поэтому Остапчук показал коллажи фотографий, где на красивые пригороды европейских столиц с помощью редактора переместили тела расстрелянных людей. Кадры по-настоящему ужасают и настораживают.
Пригород Берлина – Луккенвальде / Фото из инстаграмма Остапчука
Пригород Будапешта – Секешфегервар / Фото из инстаграмма Остапчука
Пригород Милана – Комо / Фото из инстаграмма Остапчука
К слову Кровь застывает в жилах: "Антитела", Могилевская шокированы кадрами из Бучи и других городов Киевщины
Пригород Парижа – Мант-ла-Жоли / Фото из инстаграмма Остапчука