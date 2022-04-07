Деокупація київського регіону привідкрила завісу на усі військові злочини росіян, які вони вчинили з мирним населенням України. Чимало європейських лідерів були шоковані кадрами з міст Бучі, Гостемелю, Бородянки, Ірпеня.

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Проте чимало європейців не розуміють масштаби катастрофи. Саме тому Остапчук показав колажі фотографій, де на красиві передмістя європейських столиць за допомогою редактору перемістили тіла розстріляних людей. Кадри по-справжньому жахають та насторожують.



Передмістя Берліна – Луккенвальде / Фото з інстаграму Остапчука



Передмістя Будапешта – Секешфегервар / Фото з інстаграму Остапчука



Передмістя Мілану – Комо / Фото з інстаграму Остапчука

До слова Кров застигає в жилах: "Антитіла", Могилевська шоковані кадрами з Бучі та інших міст Київщини