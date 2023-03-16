Члены Комитета по Шевченковской премии объявили о сложении полномочий на фоне скандала

Члены Шевченковского комитета в открытом заявлении объявили, что слагают полномочия. Они прокомментировали скандал с вручением, произошедшим в этом году.

13 членов Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко подписали заявление, в котором объявили о сложении полномочий. Это решение принято, несмотря на то, что Комитет должен работать в действующем составе во время военного положения и два месяца после его прекращения.

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Члены Комитета по Шевченковской премии слагают полномочия

В нынешних обстоятельствах, когда нас поставили перед намерением изменить правила Положения Национальной премии имени Тараса Шевченко ad hoc (латинское выражение, означающее направленность решения конкретной проблемы – 24 Канал), добавить новые номинации и ускорить процедуру отбора, члены Комитета не видят возможности продолжать работу – и слагают свои полномочия.

Члены сообщили, что осознают ответственность на фоне полномасштабного вторжения, однако они столкнулись с предложением о дополнении Премии номинацией, которая застала их "врасплох". Комитет выразил несогласие с тем, чтобы вводить новые номинации или другие изменения в положения Премии.

"Мы относимся с полным пониманием к идее ввести особое отличие для художественных произведений, созданных после 24 февраля 2022 года, чтобы отметить их вклад в Победу. Считаем, что это предложение важно, поэтому требует тщательного продумывания и планирования, в частности относительно критериев, процедур выдвижения и отбора. Речь идет прежде всего об определении прозрачного и справедливого алгоритма будущего отличия".

Возможно, инициаторам такого отличия уместно думать о совершенно новой премии, соответствующей заявленной цели. Другой вариант – обсудить внесение соответствующих изменений и новых номинаций в положение о Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко до начала выдвижения произведений на премию 2024 года,

– советуют члены комитета.

Заявление подписали 13 членов Шевченковского комитета: Дмитрий Богомазов, Владимир Войтенко, Майя Гарбузюк, Тамара Гундорова, Ростислав Держипольский, Римма Зюбина, Алла Мазур, Люба Морозова, Виктор Плоскина, Юлия Синькевич, Ирина Славинская, Остап Сливинский, Евгений Стасиневич.

В чем заключался скандал