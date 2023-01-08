Коля Серга прокомментировал зарплату в ВСУ и признался, останется ли в армии после победы

Певец и ведущий Коля Серга не постеснялся признать, что после 2014 года переехал в Москву ради денег. Сейчас же он не гонится ни за карьерой, ни за состоянием, а служит в ВСУ. Достаточно ли ему зарплаты, узнавайте дальше.

В феврале Коля Серга заступил на позиции в Одессе, а с лета ездит по деоккупированным городам с "Культурным десантом" – подразделением ВСУ, которое отвечает за культурно-психологическое обеспечение военных и гражданских. Звездный защитник говорит, что за такую службу ему платят, и этих денег ему хватает.

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Сейчас и потребностей гораздо меньше. Мне абсолютно хватает моей зарплаты в ВСУ. Вполне,

– признался Коля Серга.

"После войны я остаюсь в Вооруженных Силах и буду работать с ветеранами. И музыкой буду заниматься в том числе. "Культурный десант" останется. Я же в нем занимаюсь музыкой. Пока я в Вооруженных силах Украины, моя муза работает на Вооруженные Силы Украины", – добавил шоумен.

Коля Серга останется в ВСУ после войны / Скриншот с видео

Коля Серга говорит, что "растворился" в "Культурном десанте" и жертвует личной жизнью ради него, поэтому понимает, почему не все звезды в состоянии продолжать сотрудничество с подразделением. К примеру, Владимира Остапчука на момент записи интервью хватило всего на две поездки.

"Это очень нелегкая работа, и для того, чтобы ее выполнять, нужно понимать зачем и понимать жертву, которую ты приносишь. И если твое "зачем" в этом контексте меньше, чем жертва, которую ты приносишь, то ты ездить не будешь. Поэтому что игра не стоит свеч. Поэтому кто-то приживается, кто-то нет", – прокомментировал артист.

Напомним, в ноябре Владимир Остапчук ездил с Бедняковым и "Культурным десантом" на деоккупированные территории, где засветился без кольца на фоне слухов о разрыве с Кристиной Горняк. В декабре он приезжал в освобождённый Херсон уже без Коли Серги, но с молодой любимой Катей.