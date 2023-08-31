"Клевета": как в сети реагируют на слова о том, что Тина Кароль отказалась выступать на фронте

На днях Коля Серга, который основал "Культурный десант", что работает для поддержки боевого духа и морально-психологического состояния военных, рассказал, что в его команду присоединились многие украинские артисты. В то же время, одна певица постоянно отказывается. Оказалось, что это Тина Кароль. Она по словам Серги, якобы боится.

Поклонники исполнительницы решили немедленно отреагировать на подобные заявления артиста. Фан-аккаунт Тины Кароль опубликовал пост, в котором опроверг слова Коли. Они выставили серию фото и видео с выступлений певицы для военных. В комментариях под этой публикацией другие пользователи тоже поддержали украинскую артистку.

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Тина Кароль выступала для военных

Фаны исполнительницы сообщили, что она много и часто ездит на фронт с концертами для военных, однако не публикует это для безопасности.

Сейчас в сети гуляет интервью Коли Серьги, который говорит, что Тина не ездила с ним к военным. Но: а) она ездила, но просто не с Колей; б) обычно нельзя разглашать кто и куда ездил, ведь это сдача дислокации наших защитников; в) вопросы безопасности,

– отметили поклонники певицы.

"Тина всегда поддерживает военных, наших героев ВСУ и не раз в своей жизни была в "горячих точках"", — добавили фаны.

Реакция сети

Под публикацией другие пользователи также опровергли слова Коли о том, что Тина боится ездить на передовую. В частности, некоторые отметили, что исполнительница ранее выступала для воинов АТО. Также пользователи добавили, что в 2005 году Кароль с миротворческой миссией ездила в Ирак: