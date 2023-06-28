Не хватает правды, – Коля Серга подверг резкой критике Лободу, Потапа и Барских

Украинский певец, соучредитель "Культурного десанта" Коля Серга после громкого скандала с Лободой высказался о некоторых артистах шоу-бизнеса. По его словам, если Лобода, Потап и Барских ничего не изменят, то могут получить еще большее сопротивление общества.

Раньше Коля Серга высказывался о скандальной Лободе, которая долгое время жила и работала в России. Тогда он говорил, что ей нужно дать возможность выступить на передовой, чтобы она посмотрела в глаза и ответила на вопросы военных.

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Теперь певец объяснил, что культурный деятель должен нести ответственность за все, что говорит или делает. Эта ответственность влияет на размер аудитории артиста.

Что не так с Лободой, Потапом и Барским

Серга отмечает, что в шоу-бизнесе есть большая проблема – ему не хватает правды, какой бы она ни была.

"Когда Макс Барских поет "Мама не плачь, я вернусь", ощущение, что его мама очень сильно переживает, когда Макс на гастролях. Но он обязательно вернется, потому что у него есть команда профессионалов, рассчитывающих всю логистику", – сказал артист, намекнув, что тот находится в безопасности.

По его словам, правды не хватает и поклонникам Потапа. "Если бы Монатик или Потап честно сказали: "Пока была опасность, я уехал за границу. Мне страшно, я не могу быть образцом для своей аудитории", так это вызывало бы уважение и "лечило" общество.

Коля Серга отметил, что ответственность артиста в том, чтобы на глазах у аудитории уметь заглянуть в себя.

Если бы Лобода вышла и сказала: "Я понимаю, что все эти годы видела только себя и обращала внимание только на себя, на свою карьеру и ориентировалась только на тех, кто восхищался мной. Сейчас я понимаю, что ошибалась",

– выразился певец.

По мнению Серги, сейчас Лобода не работает с Россией, но и не видит и не слышит людей. "Потому что у нее есть хиты, потому что она вернулась. Якобы люди должны ее слушать. А если в руках плакат "Харьков без Лободы" – это проплаченный плакат", – высмеял он.

Соучредитель "Культурного десанта" подытожил, что этим артистам нужно заслужить доверие, а не требовать его.

"А для этого нужно увидеть и услышать людей. Узнать в чем нуждаются, а не пытаться впарить то, чего хочешь ты. Иначе будет только сопротивление и еще большее отторжение", – добавил Коля Серга.

В комментариях поклонники начали заступаться за некоторых артистов, в частности чуть ли не больше всего оправдывают Монатика :

"Вчера Монатик был в Кременчугском госпитале и военный подарил чашку, которую мы в этот же вечер разыграли на благотворительном аукционе. Деньги отправились на помощь людям с прифронтовых территорий".

"Монатик говорил уже это! Он говорил, почему не уехал домой сразу и что он не воин. Он все это уже говорил год назад".

"Монатик каждый день дает благотворительные концерты и собирает миллионы для нашей страны".

"Монатик дает благотворительные концерты, находится в стране и помогает ей".

К слову, Светлана Лобода после позорного поступка в отношении 16-летней Дарьи Вдовенко еще раз попыталась извиниться. Она записала видео, где извинилась и призналась, что "неудачно пошутила". Певица добавила, что хочет быть полезна Украине.