Сегодня, 23 мая, свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие морской пехоты военно-морских сил Вооруженных Сил Украины. В социальных сетях и вживую их поздравляют с праздником.
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Коля Серга поздравил с Днем морской пехоты
К приветственным словам присоединился актер и певец Коля Серга. Он поблагодарил военных за их выдержку и несокрушимость.
Я хочу поздравить с днем морской пехоты Вооруженных Сил всех, кто причастен к этому празднику. И распоряжаться вам за вашу преданность, вашу искренность, силу духа и вашу несгибаемость. С праздником. Мы победим. До победы вместе и до встречи. Крепко жму ваши руки,
– сказал Коля Серга.
Коля Серга поздравил с Днем морской пехоты: смотрите видео онлайн
День морской пехоты: что произошло сегодня
Командующий сил обороны генерал-лейтенант Сергей Наев посетил подразделения морской пехоты, защищающие позиции в Запорожском направлении. Военный прибыл с тем, чтобы поздравить личный состав с профессиональным праздником.
Укрпочта 23 мая запустила продажу новой марки "Русский военный корабель все". Чтобы купить марку, украинцы отстаивают длинные очереди во многих городах страны.
С Днем морской пехоты поздравили собратья и военное руководство:
- Министр обороны Алексей Резников отметил смелость наших военнослужащих,
- Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный поделился мощным видео,
- Служба безопасности Украины выразила свое уважение морпехам,
- приветствие морская пехота получила и от коллег из Сухопутных войск,
- командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук отметил свое захват военными,
- Государственная пограничная служба отметила верность морских пехотинцев,
- Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев назвал морских пехотинцев образцами универсальных воинов.