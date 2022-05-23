Сегодня, 23 мая, свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие морской пехоты военно-морских сил Вооруженных Сил Украины. В социальных сетях и вживую их поздравляют с праздником.

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Коля Серга поздравил с Днем морской пехоты

К приветственным словам присоединился актер и певец Коля Серга. Он поблагодарил военных за их выдержку и несокрушимость.

Я хочу поздравить с днем морской пехоты Вооруженных Сил всех, кто причастен к этому празднику. И распоряжаться вам за вашу преданность, вашу искренность, силу духа и вашу несгибаемость. С праздником. Мы победим. До победы вместе и до встречи. Крепко жму ваши руки,

– сказал Коля Серга.

Коля Серга поздравил с Днем морской пехоты: смотрите видео онлайн

Заметим, что 36 бригада морских пехотинцев была и среди военных, которые обороняли Мариуполь.

День морской пехоты: что произошло сегодня

Командующий сил обороны генерал-лейтенант Сергей Наев посетил подразделения морской пехоты, защищающие позиции в Запорожском направлении. Военный прибыл с тем, чтобы поздравить личный состав с профессиональным праздником.

Укрпочта 23 мая запустила продажу новой марки "Русский военный корабель все". Чтобы купить марку, украинцы отстаивают длинные очереди во многих городах страны.

С Днем морской пехоты поздравили собратья и военное руководство: