Виталий Козловский говорит, что сам остался в Украине, когда началась война, поэтому не понимает позиции других уехавших мужчин. Он с самого начала был в Киеве и отказывался переезжать даже в родной Львов.

К слову "Поехать не могу": звезды, которые, несмотря на войну, остаются с детьми в Украине

В настоящее время певец занимается волонтерством, иногда дежурит вечером на входе в свой дом и ездит с концертами в бойцов ВСУ. Говорит, что его разочаровали те мужчины, которые пытаются скрыться из Украины во время военного положения.

Важно: 22 мая Верховная Рада Украины и президент продлили срок действия военного положения и проведение общей мобилизации на 90 суток – до 23 августа.

"Очень многие меня разочаровали, многих я вычеркнул из своей жизни. Я ничего с этим не могу поделать. Я понимаю, когда женщины уезжают из страны, защищая себе и свою семью. сначала говорили, что мы никуда не поедем… Одни сначала вкладывают деньги, чтобы все их узнавали, а потом платять большие деньги на выезде из страны, чтобы их никто не узнал.

Но все равно в кулуарах об этом говорят, и все знают. Я больше не буду общаться с такими людьми. Не буду называть имен, потому что это их совесть, их жизнь. Все мы не без греха",

– сказал Козловский.

Он убежден, что все, что было до войны, там и остается. А все, что после – это уже совсем другое.

"И здесь ты не должен быть посредственным, думать, что твой дом с краю или ты вроде бы не относишься к этой стране и можешь уехать. Сегодня должно проснуться твое сознание. Если ты мужчина, ты должен защищать нашу страну, людей и детей", – добавил артист и отметил, что в войске также есть женщины, поэтому ему вдвое стыдно за беглых мужчин.