Сьогодні, 23 травня, своє професійне свято відзначають військовослужбовці морської піхоти ВІйськово-морських сил Збройних Сил України. У соціальних мережах та наживо їх вітають зі святом.
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Коля Сєрга привітав з Днем морської піхоти
До привітальних слів доєднався актор та співак Коля Сєрга. Він подякував військовим за їхню витримку та незламність.
Я хочу привітати з днем морської піхоти Збройних Сил України усіх, хто причетний до цього свята. І порядкувати вам за вашу відданість, вашу щирість, силу духу та вашу незламність. Зі святом. Ми переможемо. До перемоги разом і до зустрічі. Міцно тисну ваші руки,
– сказав Коля Сєрга.
Коля Сєрга привітав з Днем морської піхоти: дивіться відео онлайн
День морської піхоти: що відбулось сьогодні
Командувач сил оборони генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав підрозділи морської піхоти, що боронять позиції на Запорізькому напрямку. Військовий прибув для того, аби привітати особовий склад з професійним святом.
Укрпошта 23 травня запустила продаж нової марки "Руський воєнний корабль всьо". Щоб купити марку, українці відстоюють довжелезні черги у багатьох містах країни.
З Днем морської піхоти привітали побратими та військове керівництво:
- Міністр оборони Олексій Резніков відзначив сміливість наших військовослужбовців,
- Головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний поділився потужним відео,
- Служба безпеки України висловила свою пошану морпіхам,
- привітання морська піхота отримала і від колег із Сухопутних військ,
- командувач Повітряних сил Збройних Сил України Микола Олещук відзначив своє захоплення військовими,
- Державна прикордонна служба наголосила на вірності морських піхотинців,
- Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв назвав морських піхотинців взірцями універсальних воїнів.