Есть такие довольно часто, – Коля Серга высказался об артистах, которые боятся ехать на фронт

Украинский артист Коля Серга поделился, как относится к известным людям, которые боятся ехать на фронт с выступлениями. Он отметил, что это не редкие случаи.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Коля вступил в терроборону Одессы. Впоследствии в свободное от службы время артист начал организовывать творческие собрания, чтобы улучшать моральное состояние бойцов. Так, он стал выступать не только в одесских подразделениях, но и в других военных формированиях.

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Сергей сказал, что думает об артистах, которые боятся ехать на фронт

Руководитель проекта "Культурный Десант" рассказал, что есть знаменитости, которые откровенно говорят, что боятся ехать на войну с выступлениями.

Да, есть такие довольно часто. Это нормально. Человек, у которого есть страх, будет это транслировать. Нам нужно, чтобы человек, который туда приезжает, был полезен и мог что-то дать. А в страхе человек, как черная дыра, накапливает энергию,

– сказал мужчина.

По словам Коли, есть и такие звезды, которые едут выступать на фронт, потому что они хотят преодолеть свой страх.

Приезжаем на какую-нибудь позицию, в блиндаж, и ты видишь, что этому человеку страшно. Обычно девушке. И это работает напротив. Ребята начинают ее успокаивать, они в сильной позиции, и мы понимаем, что это тоже часть нашей работы. Мы ее успокоили, отогрели чайком. И это одна из лучших ситуаций,

– отметил артист.

Также Сергей рассказал об одной истории, которая случилась на фронте со стендаперами. Речь идет о Насте Зухвалой, Антоне Тимошенко и Васе Байдаке.

Там было 4-5 км до нуля, Вася говорит: "А где мы". Отвечаю: "Едем к нулю". И я вижу, что они становятся немного расстроенными и перестают шутить. Я им сказал, что сейчас они поймут, что все хорошо и мы не подвергаем их риску, потому что это никому не нужно.

– ответил он.

Что раньше артист говорил о звездах