Есть такие довольно часто, – Коля Серга высказался об артистах, которые боятся ехать на фронт
Источник:"Розмова"
Украинский артист Коля Серга поделился, как относится к известным людям, которые боятся ехать на фронт с выступлениями. Он отметил, что это не редкие случаи.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину Коля вступил в терроборону Одессы. Впоследствии в свободное от службы время артист начал организовывать творческие собрания, чтобы улучшать моральное состояние бойцов. Так, он стал выступать не только в одесских подразделениях, но и в других военных формированиях.
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Сергей сказал, что думает об артистах, которые боятся ехать на фронт
Руководитель проекта "Культурный Десант" рассказал, что есть знаменитости, которые откровенно говорят, что боятся ехать на войну с выступлениями.
Да, есть такие довольно часто. Это нормально. Человек, у которого есть страх, будет это транслировать. Нам нужно, чтобы человек, который туда приезжает, был полезен и мог что-то дать. А в страхе человек, как черная дыра, накапливает энергию,
– сказал мужчина.
По словам Коли, есть и такие звезды, которые едут выступать на фронт, потому что они хотят преодолеть свой страх.
Приезжаем на какую-нибудь позицию, в блиндаж, и ты видишь, что этому человеку страшно. Обычно девушке. И это работает напротив. Ребята начинают ее успокаивать, они в сильной позиции, и мы понимаем, что это тоже часть нашей работы. Мы ее успокоили, отогрели чайком. И это одна из лучших ситуаций,
– отметил артист.
Также Сергей рассказал об одной истории, которая случилась на фронте со стендаперами. Речь идет о Насте Зухвалой, Антоне Тимошенко и Васе Байдаке.
Там было 4-5 км до нуля, Вася говорит: "А где мы". Отвечаю: "Едем к нулю". И я вижу, что они становятся немного расстроенными и перестают шутить. Я им сказал, что сейчас они поймут, что все хорошо и мы не подвергаем их риску, потому что это никому не нужно.
– ответил он.
Что раньше артист говорил о звездах
- В июне Сергей высказался относительно позиции Светланы Лободы. Он заявил, что нужно "перевоспитать" певицу. Артист считает, что Светлане Лободе нужно дать возможность выступить для военных на передовой. Тогда, по мнению Коли, к ней изменилось бы отношение в обществе.
- Впоследствии артист поделился, что украинскому шоубизнесу не хватает правды. Он сказал, что думает о Монатике, Потапе и Максе Барских. По мнению Серги, этим певцам нужно было честно признаться, что им страшно быть в опасности. Тогда бы общество не осуждало их, по словам Коли.
- Артист называл имя певицы, которая постоянно отказывается ехать на фронт. Речь шла о Тине Кароль. По его словам, артистка обещала, что выступит перед защитниками, но потом не приезжала. Сергей отметил, что с пониманием относится к тому, что людям страшно приезжать на передовую.