Не просто дурак, а м*дак, – Коля Серга эмоционально высказался о Владе Яме и Потапе

Певец, военный и соучредитель "Культурного десанта" Коля Серга высказался относительно сбежавшего в США Влада Ямы, а также украинского рэпера Потапа, который тоже долго сидел за границей. Серга жестко высказался об этих артистах.

Коля Серга откровенно ответил, кто из артистов его приятно или неприятно поразил во время полномасштабной войны. Раньше он поставил на место Алексея Арестовича из-за его заявлений.

Интересно Какое-то время будет на передовой, – Коля Серга оценил боевые учения Виталия Козловского

Артист отметил, что некоторые артисты приятно удивили своим поступкам и творчеству.

"Было очевидно, что Саша Ярмак – человек с мощной позицией, который возьмет оружие в руки и пойдет воевать и будет делать все для того, чтобы была победа", – объяснил Серга.

Кто разочаровал Колю Сергу

Музыкант неожиданно назвал Влада Яму "м*даком" и высказался о Потапе, который тоже отсиживался за границей.

Влад Яма… я никогда не следил за ним. То, что дурак… Нет, м*дак – это так… А Потап всегда был попсовым исполнителем, который всегда работал за деньги. Материально заточенный человек. И когда она материально заточена, ее можно испугать,

– высказался Коля.

Он отметил, что это было неприятно. По его мнению, Потап мог бы удивить, если бы остался и ушел в армию.

Серга также высказался и о Регине Тодоренко, которая продолжает молчать о войне в Украине. По его словам, Регина всегда была заточена на материальные ценности, потому сделала такой выбор.

Смотрите интервью с Колей Сергой: видео

К слову, на днях танцовщик Влад Яма, полтора года живущий в США, опубликовал новое сообщение и снова нарвался на хейт среди украинцев. В комментариях украинцы в очередной раз выразили возмущение его выезда за границу. Хореографа спросили, не стыдно ли ему за это. Интересно, что Яма не прошел мимо и ответил на комментарий, признался, что иногда ему стыдно.