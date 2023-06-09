Ей нужно пройти этот ад, – Коля Серга рассказал, как собирается "перевоспитать" Светлану Лободу

Украинский музыкант Коля Серга с началом полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ. Теперь артист выступает для военных на передовой. Сергей высказался относительно позиции Светланы Лободы, которую очень критикуют. Он заявил, что собирается "перевоспитать" певицу.

Об этом он сказал на шоу Жени Яновича. Коля Серга считает, что Светлане Лободе нужно дать возможность выступить для ВСУ на передовой.

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Как Коля Серга хочет "перевоспитать" Лободу

Артист заявил, что он вместе с коллегами из "Культурного десанта" занимается морально-психологическим обеспечением военных на передовой. По его словам, очень мало украинских артистов согласны ехать с выступлением на фронт.

По мнению Серги, если бы Лобода поехала на передовую и выступила перед нашими воинами, то отношение бы к ней изменилось.

Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше артистов поехали туда, потому что это очень большая ответственность. Они идут туда, воспитываются, возвращаются. Это другие культурные деятели с другим взглядом. Возвращаясь к Лободе и другим… Таким артистам нужно начинать не с нуля, а с минуса и пройти через ад,

– заявил Коля.

Артист считает, что если Светлана Лобода приедет, посмотрит в глаза воюющих за страну ребятам и покается, то это будет примером для многих других. "Но пройдет ли она – посмотрим", – добавил Сергей.

В свою очередь Женя Янович отметил, что не уверен, что все военные обрадуются Лободе: "Я не уверен, что военные скажут: "О, Светка, к нам приехала". Светка, ану-ка ее на…ноль".

На что Сергей ответил, что в этот момент будет хорошо видна реакция Лободы.

"Будет понятна искренность ее помыслов. Если она просто хочет отбелить медийную репутацию, то она очень быстро сдастся. А если внутри действительно что-то переключилось, то она пойдет на это. Если она уйдет, то она пройдет через ад. Но тогда она получится восстановленной", – предположил Коля.

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Напомним, что Светлана Лобода до полномасштабной войны жила и работала в России. Но с началом полномасштабной войны артистка уехала из России и начала активно помогать Украине. Впрочем, далеко не все украинцы верят в ее честные намерения. В частности, репер Ярмак раскритиковал позицию Лободы.