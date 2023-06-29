"На душе становится теплее": KOLA умилила фанов клипом на песню "Ценить жизнь"
Источник:KOLA
Украинская певица KOLA порадовала поклонников видеоработой на трек "Ценить жизнь", в котором запечатлела собственные чувства и переживания. Фанаты в восторге от клипа, а некоторых зрителей он даже пробрал до слез.
Исполнительница, недавно представившая совместный трек с Alyona Alyona "Небо клонится", 29 июня презентовала клип на еще одну свою песню "Ценить життя". В видео певица решила показать воспоминания со дня, когда чувствовала себя счастливой.
Это интересно Владимир Дантес показал брата-красавца, который старше его на 15 лет: архивное фото
Видеоработа на новую песню KOLA
За 2 дня сольников в Киеве я испытала невероятное количество разных эмоций. Счастье и радость граничили с сомнениями целесообразности концертов и печали из-за событий в Украине, но выдержать эти эмоциональные качели помогли мои люди, которые всегда рядом и готовы разделить со мной решения и переживания. На сцене я чувствовала безумную поддержку присутствующих, это не передать словами, поэтому решила сделать лирик-видео с воспоминаниями, ведь тогда "Ценить жизнь" я могла особенно остро,
– выразилась певица.
KOLA – "Ценить жизнь": смотрите видео онлайн
Реакция сети
Слушателям понравилась как песня, так и клип к ней. В комментариях люди выразили свой восторг на видеороботу и поблагодарили певицу за творчество:
- "Очень классный и искренний клип. Ваши песни пронизывают в самое сердце и на душе становится теплее. Спасибо за ваши песни";
- "Ваши песни хочется слушать и слушать. Видеоработа вызывает такие теплые и добрые ощущения, спасибо";
- "Боже, кайф. На одном дыхании и с улыбкой на лице посмотрела это видео. Спасибо";
- "Все видео улыбалось, а на исходе слезы текли. Это просто супер";
- "Вау, очень теплый клип. Ты нашла себя".
- Украинский певец Ostrovskyi презентовал клип на песню "Вода", в которой рассказал о своей первой любви. Это были сложные отношения на расстоянии, потому что она жила в Лондоне с ребенком, а он в Киеве сам. По словам певца, этот период длился около двух лет, поэтому о своей первой настоящей любви Ostrovskyi решил написать песню.
- Roxolana недавно порадовала фанатов новой песней "Сумую циклически", которую написала по мотивам поэзии Юрия Издрыка. Музыкальная композиция посвящена любви, поскольку в результате многие пары вынуждены быть врозь, поэтому испытывают непростые эмоции. Своим треком исполнительница хотела поддержать влюбленных, сейчас переживающих непростой этап в отношениях.
- Надя Дорофеева выпустила клип на трек "Люблю, но не совсем". Песня певицы уже успела завируситься в тектоке и ежедневно набирает популярность.
- Дантес и Монатик перепели хит 2000-х "Девочка Оля". Певцы исполнили трек по-украински на концерте в Луцке.