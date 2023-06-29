"На душе становится теплее": KOLA умилила фанов клипом на песню "Ценить жизнь"

Украинская певица KOLA порадовала поклонников видеоработой на трек "Ценить жизнь", в котором запечатлела собственные чувства и переживания. Фанаты в восторге от клипа, а некоторых зрителей он даже пробрал до слез.

Исполнительница, недавно представившая совместный трек с Alyona Alyona "Небо клонится", 29 июня презентовала клип на еще одну свою песню "Ценить життя". В видео певица решила показать воспоминания со дня, когда чувствовала себя счастливой.

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Видеоработа на новую песню KOLA

Клипом на музыкальную композицию "Ценить жизнь" стал видеоряд из киевского сольного концерта певицы, который посетили самые близкие для Насти люди, в том числе ее мама и друзья. В тот день певица действительно поняла, что означает словосочетание "ценить жизнь".

За 2 дня сольников в Киеве я испытала невероятное количество разных эмоций. Счастье и радость граничили с сомнениями целесообразности концертов и печали из-за событий в Украине, но выдержать эти эмоциональные качели помогли мои люди, которые всегда рядом и готовы разделить со мной решения и переживания. На сцене я чувствовала безумную поддержку присутствующих, это не передать словами, поэтому решила сделать лирик-видео с воспоминаниями, ведь тогда "Ценить жизнь" я могла особенно остро,

– выразилась певица.

KOLA – "Ценить жизнь": смотрите видео онлайн

Реакция сети

Слушателям понравилась как песня, так и клип к ней. В комментариях люди выразили свой восторг на видеороботу и поблагодарили певицу за творчество:

"Очень классный и искренний клип. Ваши песни пронизывают в самое сердце и на душе становится теплее. Спасибо за ваши песни";

"Ваши песни хочется слушать и слушать. Видеоработа вызывает такие теплые и добрые ощущения, спасибо";

"Боже, кайф. На одном дыхании и с улыбкой на лице посмотрела это видео. Спасибо";

"Все видео улыбалось, а на исходе слезы текли. Это просто супер";

"Вау, очень теплый клип. Ты нашла себя".

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