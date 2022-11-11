Мурашки и слезы: KOLA спела в дуэте с защитником Вышебабой – чувственный трек "Доньці"

Певица KOLA, взлетевшая в музыкальных чартах с треком "Чи разом", выпустила новую композицию. Это лирическая песня "Доньці" на стихотворение защитника Павла Вышебабы. Она дополнила его своим щемящим припевом.

Стихотворение "Тільки не пиши мені про війну" Павел Вышебаба адресовал 6-летней дочери, но он приобрел невероятную популярность и разлетелся миром в переводе. Певица KOLA (настоящее имя – Анастасия Прудиус) положила его на музыку и добавила строчки о встрече детей с родителями-героями. Их дуэт довел сеть до слез.

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KOLA выпустила дуэт с Павлом Вышебабой – "Доньці"

Шестилетняя Зореслава спросила отца, о чем писать ему в письмах на фронт. Павел Вышебаба ответил дочери в стихах со словами "Тільки не пиши мені про війну". Стихотворение за считанные дни стало популярным в Украине и мире, его текст перевели на 16 языков. KOLA создала припев, и теперь это произведение-диалог между фронтом и тылом – символ расставания родных, полный надежды на встречу,

– говорится в описании.

В клипе на песню KOLA и Павла Вышебабы появились бойцы 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша и показали фото своих детей. Среди них Антон Городецкий, который успел сняться для клипа, но погиб за Украину 5 сентября.

"Счастлива приобщиться к этому невероятному стихотворению. Спасибо тебе, Павел, за приглашение, за творчество и за защиту", – прокомментировала артистка премьеру в своем инстаграме.

Павел Вышебаба, KOLA – Доньці: смотрите видео онлайн

Сеть не скрывает, что лирический трек "Доньці" довел до слез и мурашек: