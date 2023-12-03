Очень неподготовленная девочка, – KOLA заявила, что Меладзе отказался ее продюсировать

Украинская певица KOLA призналась, что Константин Меладзе отказался ее продюсировать. Исполнительница впервые назвала причину такого решения продюсера.

Оказывается, Константин считал Анастасию еще слишком молодой. Он не верил, что ей удастся добиться успеха в жестоком украинском шоубизнесе.

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Почему Меладзе отказал KOLA

Певица участвовала в шоу "Украина слезам не верит", где прошла в тридцатку. Но Константин Меладзе тогда выразил сомнения в готовности Анастасии к требовательному миру шоу-бизнеса.

Я была в "Украина слезам не верит" в тридцатке. Я жила в том доме. И он меня не взял. Сказал: "Очень юная. Она очень чистая. Я не могу. Она еще очень неподготовленная девочка",

– поделилась исполнительница.

В то же время сама артистка признается, что она действительно не готова "идти по головам".

Интервью с KOLA: смотрите видео онлайн

Кто такая KOLA