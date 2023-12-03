Очень неподготовленная девочка, – KOLA заявила, что Меладзе отказался ее продюсировать
Источник:Маша Ефросинина
Украинская певица KOLA призналась, что Константин Меладзе отказался ее продюсировать. Исполнительница впервые назвала причину такого решения продюсера.
Оказывается, Константин считал Анастасию еще слишком молодой. Он не верил, что ей удастся добиться успеха в жестоком украинском шоубизнесе.
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Почему Меладзе отказал KOLA
Певица участвовала в шоу "Украина слезам не верит", где прошла в тридцатку. Но Константин Меладзе тогда выразил сомнения в готовности Анастасии к требовательному миру шоу-бизнеса.
Я была в "Украина слезам не верит" в тридцатке. Я жила в том доме. И он меня не взял. Сказал: "Очень юная. Она очень чистая. Я не могу. Она еще очень неподготовленная девочка",
– поделилась исполнительница.
В то же время сама артистка признается, что она действительно не готова "идти по головам".
Интервью с KOLA: смотрите видео онлайн
Кто такая KOLA
- Украинская певица Анастасия Прудиус, известная под псевдонимом KOLA, имеет долгий творческий путь.
- Певица принимала участие в таких популярных шоу, как "Голос" и "Х-фактор", а также пела на проекте "Танцы со звездами".
- Однако по-настоящему исполнительница стала популярной после релиза трека "Чи разом?".
- Музыкальная команда Анастасии – это саундпродюсер Ванек Клименко. Аранжировкой занимаются Миша Мелкимян и Андрей Топоривский. Также исполнительница рассказывала, что сотрудничает с Андреем Дови. Над текстами работает она и тоже ей помогает Иван.
- Псевдоним KOLA имеет глубокое значение, символизируя круг, выходящий за пределы простоты и объединяющий различные элементы. Его придумал директор певицы Дима Габбанин, поскольку фамилия Анастасии тяжело запоминается.