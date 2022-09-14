Ткаченко признался, когда певцов-изменников лишат звания народных артистов Украины

Некоторые украинские народные артисты до сих пор пользуются своими титулами, хотя на самом деле не поддерживают страну в трудное время. О них высказался министр культуры Ткаченко и заверил, что их эти звания лишат.

Еще с начала оккупации Крыма и войны в Донбассе в обществе обсуждали и даже требовали лишить некоторых певцов и певиц титулов "народных артистов Украины". Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что это может оказаться реальностью.

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Александр Ткаченко о звании "народных"

Министр рассказал, что он с командой работает над поправками в закон. Это позволит лишить звезд звания "народных артистов", если те пользуются титулом только ради своей пользы.

Хочу подчеркнуть и предупредить, что все артисты, которые до сих пор "с гордостью" пользуются званием народных артистов Украины, когда им это удобно, но давно уже таковыми не являются из-за молчания или поддержки российской агрессии, скоро будут этих званий лишены. Работаем над поправками в законы, чтобы таких "народных" больше наша страна не видела,

– написал Александр Ткаченко.

Что об этом говорили раньше

Еще в прошлом году обсуждали звание "народного артиста", которое есть у Филиппа Киркорова* . Тогда Александр Ткаченко говорил, что придется просматривать титулы многих артистов. "Беспрецедентное к этому моменту решение о санкциях против каналов и решении, которым мы собираемся догонять тех, кто кому-то не нравится, – это совершенно разные вещи", – добавлял Ткаченко.

После 24 февраля тему о званиях "народных" затрагивали даже украинские звезды. Так, Анастасия Приходько рекомендовала лишить Ани Лорак звания народной артистки Украины и "упаять" ей за измену.

Так же и Павел Зибров – он высказывался о Таисии Повалий, которая цинично поет по-украински на московских концертах. Артист считает, что у Повалий нужно забрать звание народной артистки Украины, а вручить "народную артистку кремля".