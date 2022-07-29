На этом все, – Арсен Мирзоян рассказал, когда жена и дочь вернутся в Украину

Жена Арсена Мирзояна – Тоня Матвиенко вместе с дочерью сейчас проживают в Великобритании. За время полномасштабной войны они виделись всего 2 раза. Артист рассказал, когда родные смогут приехать к нему в Украину.

Подробностями личной жизни Мирзоян поделился в интервью 24 каналу. Он рассказал, как общается с родными сейчас и при каких обстоятельствах им удалось встретиться во время войны.

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Арсен Мирзоян о разлуке с семьей

Тоня Матвиенко с дочерью Ниной в начале полномасштабного вторжения уехала в Германию. Там спустя некоторое время они встретились с Арсеном. Артист приезжал на благотворительный концерт в Магдебург. Через некоторое время звездная мамочка с дочерью переехали в Великобританию. Чтобы Нина не переставала учиться, Тоня устроила ее в местную школу. Второй раз Мирзоян виделся с родными, когда отправлял их в Великобританию.

Плохо, очень плохо. К счастью, XXI век. "К счастью" для цивилизованных людей. Мы общаемся в гаджетах, есть видеосвязь. На этом все,

– говорит Мирзоян о разлуке с семьей.

Они мечтают встретиться вживую. На днях у Нины начинаются каникулы. Арсен очень хочет, чтобы жена и дочь приехала к нему в Киев. Может быть, им удастся пробыть вместе весь август.

Интервью с Арсеном Мирзояном в видеоформате: смотрите видео онлайн