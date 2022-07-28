Арсен Мирзоян считает, что "на шоу-бизнесе есть весомая часть вины за то, что сейчас происходит". В интервью 24 каналу он подчеркнул, что нас взялись "спасать" и из-за русскоязычных песен, которые годами выпускали топовые украинские артисты, с которыми они собирали стадионы и демонстрировали, что нет никакого языкового барьера.

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Арсен Мирзоян о коллегах, которые наконец запели на украинском

Сейчас очень много украиноязычных песен стало у всех артистов. Как говорит Саша Положинский: "Ну и Слава Богу. Ну хоть таким образом случилось",

– подкалывает коллег Арсен Мирзоян.

В интервью нам он признался, что ему, как и другим артистам, "обидно немного", что все "перебросились и поют украинские песни". Ведь есть когорта звезд, которые годами делали качественную украиноязычную музыку.

"Но хорошо, что так происходит. То ли адаптация к рынку, то ли от чистого сердца. Каким бы образом это ни происходило, мы всегда будем говорить о результате. То есть как результат и последствия – ну окей. Это положительное продвижение", – подчеркивает артист.

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