Когда так тоскуем по Украине, – Ольга Фреймут посоветовала, что прочесть украинцам за границей

Телеведущая Ольга Фреймут скучает по Украине. Она опубликовала на личной странице в инстаграмме список книг, рекомендуемых прочитать украинцам за рубежом.

из-за войны сотни тысяч украинцев уехали из Украины. Среди них есть и украинские знаменитости, принявшие решение уехать за границу, чтобы спасти детей. Ольга Фреймут с детьми тоже находится за границей.

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На чужбине украинцы скучают по родной земле и мечтают о победе Украины. Телеведущая хотела бы хоть немного улучшить землякам настроение и предложила книги украинских авторов, которые стоит прочесть, когда не дома.

Подборка книг от Ольги Фреймут

Василий Стус – "Листи до сина і до дружини". Любимый фрагмент Ольги Фреймут: "Человек – это долг, а не титул... Человек творится, саморождается".

Любимый фрагмент Ольги Фреймут: "Человек – это долг, а не титул... Человек творится, саморождается". Валерьян Пидмогильный – "Невеличка драма", "Місто". В его текстах столько Киева… Интеллектуал, уничтоженный российскими властями в 36 лет. Любимые строки из "Города": "Как может человек исчезнуть так, чтобы его больше никогда не увидели? Как можно умереть не на день, не на неделю, не на год, а "умереть как есть"?"

В его текстах столько Киева… Интеллектуал, уничтоженный российскими властями в 36 лет. Любимые строки из "Города": "Как может человек исчезнуть так, чтобы его больше никогда не увидели? Как можно умереть не на день, не на неделю, не на год, а "умереть как есть"?" Нечуй-Левицкий – "Хмари". Киев оживет перед вами, особенно Подол и Липки.

Киев оживет перед вами, особенно Подол и Липки. Осипа Заклинская – "Як добути краси...". Галицкий язык, стиль, гордые и практические мысли. Для тех, кому не хватает Львова.

Галицкий язык, стиль, гордые и практические мысли. Для тех, кому не хватает Львова. Исаак Бабель – "Одеські оповідання".



Ольга Фреймут / Фото с инстаграмма ведущей

Важно Екатерина Кухарь вспомнила, как друзья вывозили ее детей из Украины: "Шли пешком 8 часов"

Отметим, есть и многие звездные мамы, которые несмотря на войну остаются с детьми в Украине. Они не решаются покинуть любимых, уехать далеко от дома. А есть и те, кто не выдержал долгого пребывания за границей и, несмотря на опасность, вернулся домой. Среди них певица MamaRika с 9-месячным сыном.