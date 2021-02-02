Известная украинская танцовщица Елена Шоптенко поделилась с журналистами секретами воспитания своего 2-летнего сына Алексея. Звезда рассказала, что с детства приучает его к самостоятельности.

Источник: ЖВЛ

Успешная украинская танцовщица и хореограф Алена Шоптенко 2 года назад родила сына Алексея. Она впервые рассказала о его воспитании. Отметим, что на прогулку и разговор с журналистом Елена взяла малыша, но не показала его лицо.

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Елена Шоптенко о воспитании сына

Звезда призналась, что ее муж более опытен в вопросах отцовства, ведь воспитывает от первого брака 8-летнего Виталия. Он, к слову, хорошо ладит с Алексеем. По словам Елены Шоптенко, она как мама является более мягкой.

В будни танцовщица всегда готовит для семьи ужин. Зато ее муж занимается этим в выходные. А спать малого Алексея укладывает именно Елена.

У меня есть время, когда я читаю ему книги, мы общаемся, обнимаемся, а потом, разумеется, укладываю его спать. Это наше время, и я всегда его нахожу, – рассказала хореограф.

Около полугода сын Елены Шоптенко спит в отдельной комнате. Так родители приучают его к самостоятельности и устойчивости с детства. Танцовщица хочет воспитать Алексея настоящим мужчиной.

"Он падает и никогда не плачет. Если ему нужна помощь, он всегда говорит, Если говорит так, тогда мы помогаем. Если он говорит, что помощь не нужна и я вижу, что он пытается сделать самостоятельно, то я даю ему шанс выйти из ситуации самостоятельно", – поделилась Алена Шоптенко.

Интервью Елены Шоптенко для ЖВЛ: смотрите видео онлайн