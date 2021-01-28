Известный украинский хореограф, участница проекта "Танцы со звездами" Алена Шоптенко поделилась новым фото, где позирует вместе с сыном. Также знаменитость рассказала, что научился говорить ее первенец.

Источник: инстаграм Алены Шоптенко

Алена Шоптенко является одной из самых популярных танцовщиц страны. Она часто делится с поклонниками новостями из творческой жизни, а теперь опубликовала фото, где показала один из ярких моментов с сыном.

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Новое фото Алены Шоптенко с сыном

Хореограф предстала перед камерой, держа сына на руках. Она надела белую футболку, на лице сделала легкий макияж, которым подчеркнула глаза, и уложила волосы в любимую прическу.

Сын Алены также был в белой футболке. Он что-то рассказывал своей звездной мамочке в то время, как она искренне улыбалась.

"Когда я услышала от сына: "Сейчас дам тебе по попе", то подумала, что так говорит бабушка. А оказалось, что это муж. Когда бабушка услышала от ребенка одно плохое слово, подумала, что так говорит муж, а это оказалась я. В общем, какой же чудесный этот "говорливий" возраст, благодаря которому попадают все члены семьи", – написала в публикации Шоптенко.



Алена Шоптенко с сыном / Фото из инстаграма Алены Шоптенко